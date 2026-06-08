Un terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y activa una alerta por tsunami

Un fuerte terremoto sacuden la región de Mindanao, en el sur de Filipinas. El equipo de Defensa Civil de Filipinas elevó a 14 las muertes confirmadas. El temblor desató una alerta por tsunami.

Tras el fuerte terremoto se han sentido al menos cuatro rèplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud en Mindanao. La primera sacudida fue al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

Los servicios de Emergencias siguen trabajando en la zona atendiendo a personas heridas a consecuencia de las sacudidas y destrozos provocados también en numerosos edificios.

El terremoto llegó a provocar una alerta de tsunami con olas de un metro cuarenta centímetros. La isla de Mindanao es la que ha sufrido los peores daños.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.