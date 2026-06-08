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Un terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y activa una alerta por tsunami

El epicentro se ha localizado en la isla de Mindanao hay muchos edificios destrozados y el último balance habla de 14 víctimas mortales.

Ubicación apropiada de la zona en la que tuvo lugar el terremoto

Un terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y activa una alerta por tsunami | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Un fuerte terremoto sacuden la región de Mindanao, en el sur de Filipinas. El equipo de Defensa Civil de Filipinas elevó a 14 las muertes confirmadas. El temblor desató una alerta por tsunami.

Tras el fuerte terremoto se han sentido al menos cuatro rèplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud en Mindanao. La primera sacudida fue al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

Los servicios de Emergencias siguen trabajando en la zona atendiendo a personas heridas a consecuencia de las sacudidas y destrozos provocados también en numerosos edificios.

El terremoto llegó a provocar una alerta de tsunami con olas de un metro cuarenta centímetros. La isla de Mindanao es la que ha sufrido los peores daños.

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