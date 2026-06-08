Jarbas Meneghini Carlini, artesano brasileño que realiza copias de la Copa del Mundo: "Las comienzo a hacer en enero, son seis meses fabricando..."

Hablar del Mundial de Fútbol es hablar de Brasil. Y es que este país sudamericano es el único que ha logrado ganar el torneo más importante del mundo del fútbol en cinco ocasiones (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) y, junto a Italia, los dos únicos en haber logrado ganar dos Copas del Mundo de forma consecutiva. Por esta razón, no es de extrañar que cada cuatro años Brasil se paralice para ver esta cita deportiva y que allí cada partido de la Canarinha se siga con auténtica devoción.

Y es en Brasil donde un artesano, Jarbas Meneghini Carlini, emplea los seis meses previos al Mundial en realiza réplicas del trofeo que se entregarán el próximo 19 de julio al capitán de la selección campeona. El último futbolista en alzar ese trofeo, de un peso de 6,175 kilogramos, cinco de ellos de oro, fue Leo Messi.

"Las comienzo a hacer en enero, son seis meses fabricando para llegar a tiempo con todos mi pedidos. Pedidos de Río de Janeiro, pedidos de Brasil y de todo el mundo", explica Jarbas Meneghini Carlini.

Todo arrancó en 1994 con Dunga, eterno capitán brasileño, levantado el trofeo en el Mundial de Estados Unidos 1994.

"Fue ahí cuando se plantó la semilla para que yo empezara a hacer las Copas, cuando Dunga, el capitán brasileño, pudo alzar el tetracampeonato", detalla este artesano brasileño.

"La original es de oro, la mía no es de oro, es de cemento y yeso pero aún así produce el mismo asombro que si fuera de oro", asegura Jarbas Meneghini Carlini.

La historia detrás del trofeo de la Copa del Mundo

El actual trofeo que acredita a la selección campeona del mundo se entrega desde 1974, cuando el artista italiano Silvio Gazzanig diseñó la versión moderna del trofeo en 1970, de 36 centímetros de altura y fundida en oro de 18 quilates. Su diseño son dos figuras humanas elevando de forma triunfal el Planeta Tierra y cuenta con una base de malaquita.

El nuevo trofeo sustituía al Trofeo Jules Rimet -en honor al antiguo presidente de la FIFA-, diseñado por Abel Lafleur y hecho de plata esterlina enchapada en oro con una base azul de lapislázuli, medía 35 centímetros de altura y pesaba 3,8 kilos.

El trofeo fue robado en 1983 en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro. Como recuerda la FIFA, "el trofeo nunca fue recuperado y se cree ampliamente que fue fundido". Como medida de protección, la FIFA ya no entrega el trofeo de forma permanente al ganador.

"Los campeones consiguen el original durante la ceremonia de entrega de premios tras el partido, antes de recibir una réplica dorada —el Trofeo de los Campeones del Mundo de la FIFA— para conservar", explica la FIFA.

Solo seis países han logrado alzar el moderno trofeo de la Copa Mundial: Alemania (1974, 1990, 2014), Argentina (1978, 1986 y 2022), Italia (1982 y 2006), Brasil (1994 y 2002), Francia (1998 y 2018) y España (2010).

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