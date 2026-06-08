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Luto en la NBA: muere Stacey King, tricampeón de la NBA con los Bulls de Jordan, a los 59 años

El ala-pívot tuvo un papel clave en la rotación de los títulos de Chicago de 1991 a 1993.

Stacey King con los Chicago Bulls

Stacey King con los Chicago BullsX: NBA

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Stacey King, exjugador de la NBA y ganador de tres anillos con los Chicago Bulls de Michael Jordan, ha fallecido a los 59 años por causas que todavía se desconocen. La NBA y los Chicago Bulls anunciaron la fatídica noticia a través de sus redes sociales.

"Estamos devastados por el fallecimiento de Stacey King, tricampeón de la NBA y querido locutor", informaron los Chicago Bulls.

"Dejó huella como jugador, entrenador y comentarista"

La NBA también lamentó el fallecimiento de la leyenda de los Bulls a los 59 años: "La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Stacey King, tricampeón de la NBA y analista televisivo de los Chicago Bulls durante muchos años. Stacey dejó su huella en el juego como jugador, entrenador y comentarista. Durante más de 20 años en las transmisiones de los Bulls, su pasión, conocimiento y energía inconfundible resonaron con generaciones de aficionados. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Stacey y a la organización de los Bulls.

Jerry Reinsdorf, propietario y presidente de los Bulls: "Stacey King fue un miembro muy querido de la familia de los Bulls y una de las personalidades más singulares en la historia de nuestra organización. Su vínculo con Chicago, los Bulls y nuestra afición se extendió por más de tres décadas: primero como jugador y luego como la inconfundible voz que llevó el baloncesto de los Bulls a los hogares de generaciones de aficionados. Lo echaremos mucho de menos y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que aportó a nuestra organización, a nuestras retransmisiones y a nuestra afición cada día".

King, llamado 'Sky', disputó un total de ocho temporadas en la mejor liga del mundo, donde también pasó por Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks.

Ganó un premio Emmy como comentarista de los Bulls

No obstante, fue en los Chicago Bulls donde se catapultó su carrera tras ganar tres anillos de forma consecutiva entre 1991 y 1993, actuando eso sí en un rol de rotación. Además, destacó como comentarista de los Bulls tras dejar el baloncesto profesional, lo que le llevó a ser ganador de un premio Emmy por su trabajo como comentarista televisivo durante dos décadas.

En la NBA Stacey King promedió 6,4 puntos y 3,3 rebotes en 438 partidos.

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