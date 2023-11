El Arosa denunciará alineación indebida del Granada en la Copa del Rey

La jornada del jueves de la Copa del Rey se cerró sin sorpresas pero con la noticia de una posible alineación indebida del Granada ante el Arousa. Y es que el portero Adri López jugó con ficha del filial teniendo 24 años, algo que no estaría permitido -solo pueden jugar con ficha del filial los menores de 23 años- y que el Arosa denunciará.

"La verdad es que son cosas que no gustan. Pero hay que defender al club, hay que defender a los socios, hay que defender al pueblo, a la comarca, y yo creo que es una cosa de recibo. Yo como presidente, si no hago eso, seguramente me echarían del pueblo", explicó anoche el presidente del Arosa SC, Manuel Abalo en una entrevista en la Cadena SER.

"A partir del descanso más o menos, ya empezamos a ver movimientos raros en los directivos del Granada. Al mismo tiempo salía por las radios, salía en todos los sitios y por las redes sociales que había alineación indebida. La verdad es que no comentamos nada entre los directivos que los teníamos al lado, pero había movimientos, se mandaban los teléfonos de aquí para allá", relató Abalo.

"No hablamos nada con ellos porque terminó el partido y yo me quedé en el palco un poco; luego fui al vestuario nuestro a felicitar a los jugadores porque, aunque perdimos 0-3, la verdad es que competimos muy bien. Creo que hasta pudimos haber metido para estar empatados en algún momento. Pero bueno, no tuve ni tiempo, y los perdí de vista además, no hablamos ni del tema ni de nada", señaló.

En este sentido, Abalo reiteró que "está el abogado nuestro ya trabajando en ese tema". "Creo que es cuestión de minutos, no sé si ahora puede entrar o entrará por la mañana, pero ya está todo hecho", recalcó sobre la denuncia que su entidad interpondrá ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Dos partidos aplazados por la borrasca Ciarán

La posible alineación indebida del Granada no es la única 'patata' caliente que tiene la RFEF sobre la mesa. Dos partidos de la primera ronda de la Copa del Rey -Gimnástica Segoviana-Sestao River y Atzeneta-Real Zaragoza- se aplazaron por el efectos de la borrasca Ciarán.

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey 2023-24 estaba fijado para el martes 7 de noviembre, a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la sala Luis Aragonés, pero la RFEF ha comunicado que se aplaza hasta la disputa de los dos partidos aplazados.

El aplazamiento de ambos encuentros de la Copa del Rey provocará que el sorteo de la segunda eliminatoria, previsto para el próximo martes, "se posponga a una fecha posterior a la disputa de los partidos que no se han podido jugar este jueves por las inclemencias meteorológicas ", apuntaron esta madrugada fuentes de la RFEF.

Los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey se jugarán los días 5, 6 y 7 de diciembre y se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic, equipos que jugarán la Supercopa de España el próximo mes de enero, no entran en esta ronda y sí lo harán en la ronda de 1/16 de final.

Equipos clasificados para la segunda ronda de la Copa del Rey

Alavés, Almería, Athletic, Betis, Cádiz, Celta, Getafe, Girona, Granada, Las Palmas, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal, Alcorcón, Amorebieta, Cartagena, Burgos, Eibar, Elche, Eldense, Espanyol, Ferrol, Huesca, Leganés, Levante, Mirandés, Oviedo, Sporting, Tenerife, Valladolid, Antequera, Arenteiro, Castellón, Deportivo, Linares, Lugo, Málaga, Melilla, Unionistas, Andratx, Arandina, Barbastro, Cayón, Orihuela, Terrassa, Tudelano, Valle Egüés, Villanovense, Yeclano, Zamora y Astorga.