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La anécdota más surrealista de las elecciones presidenciales al Barça: ¿por qué no pudo votar Ter Stegen?

El portero alemán, jugador del Barça pero cedido en el Girona, se quedó dos minutos esperando a votar y terminó yéndose sin poder hacerlo.

Ter Stegen intentando votar en las elecciones del Bar&ccedil;a

Ter Stegen intentando votar en las elecciones del BarçaEFE

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Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de este domingo 15 de marzo han dejado una anécdota surrealista en la que el 'damnificado' ha sido un jugador del primer equipo, Ter Stegen, cedido actualmente en el Girona.

El portero de 33 años se presentó en los aledaños del Camp Nou para ejercer su derecho a voto como socio y también actual jugador del FC Barcelona, y después de estar esperando varios minutos a hacerlo terminó yéndose sin poder depositar su papeleta.

Ter Stegen... ¡no constaba en el censo electoral!

Y la razón fue bastante surrealista, básicamente el guardameta alemán no constaba en el censo electoral por falta de actualización, y eso que todavía sigue siendo jugador del Barça, ya que en estos momentos juega para el Girona pero en calidad de cedido.

Estuvo esperando más de 2 minutos

El momento fue totalmente anecdótico, ya que Ter Stegen tuvo que estar más de dos minutos esperando delante de la mesa electoral y de decenas de cámaras que inmortalizaban el suceso. Al final tuvo que marchare sin poder votar y con una cara de asombro en la que es una de las anécdotas más surrealistas de las últimas elecciones presidenciales al Barça.

Durante toda la jornada dominical han ido a votar todos los jugadores de las primeras plantillas de todas las secciones del Barça, incluidos Bonmatí, Hector Fort y otros como Jordi Puyol, el ministro Ernest Urtasun, Bartomeu, Xavi Hernández, Deco, Bojan...

Joan Laporta y Víctor Font son los dos candidatos que optan a la presidencia del FC Barcelona. Este domingo tienen derecho a voto 114.504 socios, de los cuales 86.646 son hombres y 27.858 mujeres. Además, los más de 114.000 socios ejercerán el voto en diferentes ciudades: 110 mesas electorales estarán ubicadas en la explanada del Camp Nou, pero también se votará en Girona (5 mesas), en Lleida (2), Tarragona (4) y Andorra (1). El voto por correo no está permitido.

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