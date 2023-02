Ancelotti: "A mis nietos les encanta Vinicius, todos tienen su camiseta"

El Real Madrid visitará San Moix este domingo para jugar ante el Mallorca antes de jugar las semifinales del Mundial de Clubes. Los blancos intentarán meter presión al Barça, que jugará después en casa ante el Sevilla y que ahora mismo aventaja en 5 puntos a los de Ancelotti.

Alaba vuelve, Militao y Benzema; bajas ante el Mallorca

El entrenador blanco ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido para confirmar, entre otras cosas, que Alaba será uno de los jugadores que volverán a estar disponibles este domingo. "Militao y Benzema están descartados para mañana pero viajarán al Mundial de Clubes".

"Ceballos lo está haciendo muy bien, las renovaciones ya se verán..."

Las renovaciones de Ceballos, Kroos y Asensio siguen sin cerrarse y a día de hoy el que más se la está 'ganando' es el andaluz: "No me fijo en las renovaciones, sino en su profesionalidad. Ya hablarán con el club. Ceballos lo está haciendo muy bien, es serio y tiene personalidad. Está con confianza", dijo 'Carletto'.

Ancelotti explicó que puede haber rotaciones en el partido de mañana pero que si las hay no será para evitar minutos de cara al mundialito: "Puede... pero no va a haber descansos por el Mundial de Clubes. Mañana jugará el mejor equipo, porque el partido más importante es el de mañana".

"Mis 4 nietos tienen la camiseta de Vinicius"

Lo que no deja de estar en las portadas de los periódicos y en las conversaciones de todos los bares es Vinicius y todo lo que el brasileño genera, ¿es un ejemplo para Ancelotti? "Sí. Mis nietos tienen todos la camiseta de Vinicius, los cuatro. Cada uno tiene su opinión pero para mí es un gran futbolista. Él está concentrado para el partido, no tengo que hablar con él", aseguró su entrenador.

Ancelotti abraza a Vinicius en un partido en el Bernabéu | EFE

"No me parece corrector jugar el domingo a las 14h"

El técnico merengue también habló sobre la inmensa exigencia física de los jugadores en un calendario tan apretado como el blanco: "Se trabaja más la recuperación que el físico. Porque no hay apenas tiempo para entrenar, nos centramos en evaluar fatigas y por eso, es más importante en estos momentos el trabajo de los fisios que del entrenador. Y si uno es católico, rezar viene bien", apuntilló antes de lanzar un recado sobre los horarios: "No me parece correcto jugar un domingo a las 14:00h. Hay que tener, por lo menos, dos horas para descansar. A mí, no me parece correcto".

Horario y dónde ver el Mallorca - Real Madrid de LaLiga

El Mallorca - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga, se jugará el domingo 5 de febrero, a las 14:00 horas, en el estadio de Son Moix. El partido entre Mallorca y Real Madrid se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes con la narración del partido, los onces oficiales, el resultado y la posterior crónica.