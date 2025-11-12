Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ancelotti echa un capote a Xabi Alonso: "¿Qué más se le puede pedir?"

El técnico italiano reivindica su trabajo al frente del Real Madrid: "Es mentira que soy solo un gestor".

Carlo Ancelotti da la lista de Brasil

Carlo Ancelotti da la lista de BrasilGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

El actual seleccionador de Brasil y anterior técnico del Real Madrid ha querido salir en defensa de Xabi Alonso. En una entrevista al diario As, Carlo Ancelotti no ha escatimado elogios hacia el tolosarra en su papel al frente del Real Madrid. El de Reggiolo se muestra convencido de que está preparado para triunfar en el club más exigente del mundo.

"Está líder de la Liga, entre los ocho primeros de la Champions League... ¿qué más se puede pedir?"

Carlo Ancelotti

Lo cierto es que sus últimos tropiezos del Madrid ante el Rayo Vallecano, el Liverpool y el Atlético de Madrid han levantado ciertas dudas en torno al proyecto de Xabi Alonso. Pero Ancelotti, con su habitual cachaza, ha querido apagar el ruido y echar agua al fuego.

"Un empate en el Real Madrid (es una broma, pero no está lejos de la verdad) es la antesala de una crisis. Pero está líder de la Liga, entre los ocho primeros de la Champions League... ¿Qué más se puede pedir?", ha comentado el italiano, recordando la exigencia permanente que rodea al club merengue.

Intentó ayudar a Rodrygo Goes

Y, ya de paso, el actual seleccionador de la canarinha ha querido reivindicar su labor al frente de la entidad de Chamartín: "Hemos trabajado mucho a nivel táctico. Es una mentira que yo soy solo un gestor. No es verdad". También ha hecho referencia a los problemas de Rodrygo Goes la temporada pasada: "No hice nada particular, entendí el problema que tenía e intenté ayudarle de la mejor manera".

