Antena 3 Noticias emite en directo en TikTok un programa especial por la visita del papa a España

Madrid ha sido este domingo el centro de atención del mundo. Más de 1,2 millones de personas se han congregado en torno a la plaza de Cibeles para participar en la multitudinaria misa de Corpus Christi presidida por el papa León XIV, un acontecimiento histórico que Antena 3 Noticias ha contado en directo desde su cuenta de TikTok, en un programa especial.

La plaza de Cibeles y las principales arterias del centro de Madrid se han transformado en un inmenso espacio de encuentro. Cientos de miles de peregrinos ocuparon las calles para asistir al acto.

Desde el corazón de la celebración, nuestra compañera María Rodríguez ha podido vivir el acontecimiento en primera persona, muy cerca del altar desde el que el papa León XIV ofició la misa. También desde Cibeles, Gonzalo del Prado ha seguido de cerca el desarrollo de la misa y la respuesta de los miles de fieles que abarrotaban el centro de la capital

Eduardo Siles ha recorrido buena parte del paseo de la Castellana hasta llegar a la zona principal de la celebración para recoger las impresiones y reacciones de los peregrinos. Muchos de ellos habían llegado a Madrid durante la madrugada o incluso habían pasado la noche en la ciudad para asegurarse un lugar en esta cita histórica.

La dimensión internacional ha sido recogida por Fran Paíno, que siguió la jornada desde el Centro Internacional de Prensa, donde cientos de periodistas acreditados de medios de comunicación de todo el mundo informaban sobre la visita del Pontífice.

La cobertura especial de Antena 3 Noticias no terminó con el final de la misa. Tras especial 'Visita del papa a España: León XIV en Madrid', el seguimiento continuó en TikTok, acercando la información y los momentos más destacados de la jornada a nuevas audiencias. Puedes ver el programa completo en el vídeo principal de este artículo y a través de nuestras redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.