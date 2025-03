Ancelotti: "Si me dicen que he defraudado, me molesta; confío en la ley"

Carlo Ancelotti, acusado de defraudar más de un millón de euros a la Hacienda española, se enfrentará a un juicio el próximo miércoles 2 de abril. El entrenador italiano del Real Madrid, no obstante, tiene confianza en el sistema legal: "No estoy preocupado pero si me dicen que he defraudado, me molesta. Confío en la ley y voy a declarar con ilusión".

Ancelotti supuestamente no declaró ingresos por un total de 1.062.079 euros en los años 2014 y 2015, distribuidos en 386.361 euros y 675.718 euros respectivamente. La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de cuatro años y nueve meses por dos delitos contra la Hacienda Pública.

El de Reggiolo afronta estos cargos con serenidad: "Tengo que ir a declarar la próxima semana. Este no es el sitio para debatir esto, pero es una apelación de la fiscalía, porque ya hubo un primer juicio que he ganado", ha dicho en rueda de prensa.

El interés de Brasil

Carletto también ha sido centro de especulaciones sobre su futuro profesional. Recientemente, su nombre ha sido vinculado con la selección de Brasil, especialmente después de la derrota de Brasil por 4-1 ante Argentina. Sin embargo, Ancelotti desmintió cualquier contacto con la Confederación Brasileña de Fútbol: "No, simplemente no".

"No recuerdo haber hablado con Ronaldo de esto, lo hemos hecho de muchas cosas cuando nos hemos visto pero no de este tema"

Reafirmando su compromiso con el Real Madrid, Ancelotti expresó su afecto hacia Brasil pero subrayó su situación contractual actual: "El contrato habla claro y no tengo nada que añadir a esto, le tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid".

La figura de Ronaldo Nazario emergió en este contexto cuando expresó su deseo de ver a Ancelotti al frente de la selección brasileña. A esto, Ancelotti respondió que nunca ha discutido tal posibilidad con el mítico exdelantero: "No recuerdo haber hablado con Ronaldo de esto, lo hemos hecho de muchas cosas cuando nos hemos visto pero no de este tema".

Respuesta a Javier Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también ha recibido la respuesta de Ancelotti debido a sus comentarios sobre la gestión de cambios y descansos en los partidos. "Nada nuevo. Ya sabía la obsesión que tenía por el Real Madrid pero no sabía que quiere ser entrenador. Tiene que focalizarse más en cosas suyas porque está faltando un poco el respeto al Real Madrid y también a los entrenadores", ha lamentado.

'Zasca' a Hansi Flick

En cuanto al tema de los horarios, se ha compadecido del técnico del Barcelona, pero también le ha mandado un recado: "Comparto las quejas de Flick, es un poco raro jugar en este día tras el parón. También comparto que el Real Madrid no es el Barcelona". El alemán, a la hora de hablar de las quejas de los horarios por parte del Real Madrid, había dicho: "Somos el Barça, no somos el Real Madrid y estoy muy orgulloso de ello".

Centrado en el Real Madrid

A pesar de los desafíos legales y las controversias mediáticas, Ancelotti se mantiene centrado en los objetivos deportivos del Real Madrid. Con la temporada acercándose a su clímax, subrayó la importancia de concentrarse en el equipo: "Estoy bastante acostumbrado a este mundo, tengo muchas cosas en las que pensar. Lo que pasa alrededor de mí y mi futuro, del mercado de fichajes, no me importa; estoy focalizado en este tramo de temporada que es muy importante. Estamos muy cerca y es vital estar centrado en mis jugadores para sacar el mejor rendimiento. Tenemos algo muy cerca y no queremos perderlo".

