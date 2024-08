Ancelotti no se corta con sus jugadores tras el primer pinchazo en Liga: "No hay excusas"

El inesperado pinchazo del Real Madrid en San Moix (1-1) provocó la 'ira' de Ancelotti y el primer mensaje claro a una plantilla plagada de estrellas: las victorias se construyen a partir de la defensa.

Los blancos, actuales campeones de Liga y recientes 'supercampeones' de Europa, se dejaron los dos primeros puntos de la temporada en el estadio del siempre batallador Mallorca. Un golazo de Rodrygo adelantó al Madrid (13') en la primera parte pero, tal vez, tuvo un doble efecto en los jugadores madridistas, que pudieron pensar que los deberes ya estaban hechos cuando apenas se habían jugado 15 minutos.

Muriqi empató en el 53' y el Madrid se estrelló contra un muro

Por contra, los locales volvieron a salir en tromba tras el paso por vestuarios y Muriqi solo necesitó 8 minutos para poner las tablas en el marcador. Desde entonces, el electrónico no se movería y la defensa bermellona pasó a ser un muro inexpugnable para el temible ataque blanco (Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé), que se fue desvaneciendo poco a poco en la noche balear ante la atenta mirada de Nadal, Rudy Fernández y compañía. Primer partido y primer aviso serio para un 'superequipo' que, eso sí, tiene toda la presión encima. En la mente del aficionado estos jugadores deben arrasar en su camino hacia otro nuevo título liguero.

"No tuvimos equilibrio defensivo"

Ancelotti, contrariado por un mal inicio de Liga, no tuvo problemas en cargar contra sus jugadores en rueda de prensa: "No tuvimos equilibrio, somos un equipo muy ofensivo y el equilibrio defensivo es una parte fundamental". Y es que los de Carletto, pese a que disfrutaron de un par de ocasiones claras para volver a ponerse por delante, tiraron menos a puerta que el conjunto dirigido por Arrasate (4 a 5). Un partido igualado que esta vez no pudo desequilibrar ninguno de los astros madridistas, ni tampoco los tardíos cambios del italiano (Vázquez, Güler y Brahim entraron rozando el 90').

El técnico hizo hincapié en el aspecto defensivo pero no en la defensa, sino en el compromiso colectivo que se requiere para ser un equipo estable y equilibrado en todas sus fases. Lo que se puede entender como un recado a los de arriba. "No quiero poner excusas. De este partido se puede aprender mucho porque ha sido muy claro dónde podemos tener problemas. Ha sido un problema de que el equipo estaba muy abierto", declaró.

Ancelotti detecta el problema

Primer partido liguero y primer toque de atención de Carletto a su plantilla y del fútbol al Real Madrid. En el deporte no se perdonan los despistes y actualmente no hay equipo pequeño o conjunto que no compita incluso ante tres de los mejores futbolistas del planeta en la actualidad. El defensor del título comienza tropezando pero su capitán ya ha detectado el punto débil de su tripulación. El próximo domingo, el Santiago Bernabéu dará la bienvenida oficial al equipo y concretamente a Kylian Mbappé, que disputará su primer partido como vikingo en el feudo madridista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3oticias.com