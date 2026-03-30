Amnistía Internacional alerta: el Mundial 2026 puede ser un "escenario de represión" para los hinchas en EE.UU.

Amnistía Internacional (AI) ha advertido este lunes de que el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, corre el riesgo de convertirse en un "escenario de represión" y en una "plataforma de prácticas autoritarias", especialmente por el impacto de las políticas migratorias estadounidenses.

"Cuando quedan sólo unas semanas para el inicio de la Copa Mundial, la afirmación de la FIFA de que 'el fútbol une al mundo' contrasta enormemente con las prácticas divisivas y represivas de los gobiernos anfitriones de su torneo emblemático", señala la ONG en su informe 'La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026'.

La organización insiste en que "aún hay tiempo" para evitar que el torneo derive en vulneraciones de derechos y pide a los gobiernos anfitriones que cumplan con sus obligaciones internacionales, al tiempo que recuerda la "responsabilidad" de la FIFA, federaciones y patrocinadores de "respetar los Derechos Humanos y utilizar su considerable influencia para proteger a la afición, los jugadores, los periodistas, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades locales".

"Emergencia de derechos humanos" en EE.UU.

El foco principal de la preocupación está en Estados Unidos, donde se disputarán tres cuartas partes de los partidos. Según AI, el país vive una "emergencia de Derechos Humanos" marcada por "las mortales y abusivas políticas estadounidenses de inmigración" y por "detenciones arbitrarias y en masas" de "agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias".

"El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas en 2025: casi ocho veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife", afirmó Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI.

El propio Cockburn denunció además que "la oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas, que ha batido récords, sólo ha sido posible mediante la erosión de las salvaguardias de debido proceso, y ha socavado los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas. Estas políticas han destrozado comunidades y han creado un clima de temor en todo Estados Unidos".

La ONG advierte de que ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han ofrecido garantías suficientes: "Ni la FIFA, ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y comunidades locales estarán a salvo de la utilización de perfiles raciales y étnicos, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegítimas".

Riesgos también en México y Canadá

El informe también señala riesgos en el resto de países anfitriones. México "ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan".

Además, AI alerta de que en Canadá existe el riesgo de desplazamiento de personas vulnerables: "El impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes".

También denuncia restricciones de movilidad para aficionados: "las prohibiciones de viajar dictadas por el gobierno de Trump, por lo que los aficionados y aficionadas de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no podrán viajar y entrar en el país para animar a sus equipos a menos que tuvieran un visado válido antes del 1 de enero de 2026".

Llamamiento a "acciones urgentes"

Ante este escenario, Amnistía Internacional reclama "acciones urgentes" para garantizar la protección de todos los implicados y evitar abusos.

"Sólo cuatro de las 16 ciudades anfitrionas han publicado hasta ahora sus planes respecto a los Derechos Humanos, y ninguna de las que lo han hecho hasta la fecha dice nada sobre la protección frente a la actuación abusiva contra la inmigración. Esta Copa Mundial ya no es el torneo de 'riesgo medio' que la FIFA determinó en tiempos que era", advierte la organización.

La ONG pide garantizar la libertad de expresión y de protesta, evitar el uso de fuerzas militares para tareas policiales y poner fin a prácticas como "redadas indiscriminadas", "detenciones arbitrarias y en masa" o "deportaciones ilegales en Estados Unidos".

En definitiva, reclama que el torneo no se vea empañado por vulneraciones de derechos: "cuando sólo quedan algo más de 10 semanas hasta el inicio de la Copa Mundial, el compromiso de la FIFA respecto a un torneo en el que todo el mundo 'se sienta seguro, incluido y libre de ejercer sus derechos' requiere acciones urgentes para garantizar que la belleza del juego no corre el riesgo de tener un feo resultado".

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