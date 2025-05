Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona: "Desde mi rol hice lo que podía y hasta más"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este jueves con la declaración de la primera de las siete personas que están acusadas de un delito de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. En concreto, fue la psiquiatra Agustina Cosachov la que tomó la palabra y defendió su labor con el exfutbolista argentino, a la vez que explico que Maradona no quería ingresar en una clínica o centro médico tras ser operado el 3 de noviembre de 2020 de un hematoma subdural en la cabeza.

"Mi rol siempre estuvo en torno a mi profesión, que es la psiquiatría, y siempre actúe con total convencimiento de que lo que hacía era lo correcto. Desde mi rol hice lo que podía y hasta más", sostuvo Agustina Cosachov ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

La psiquiatra, quien lloró en tramos de su declaración, abordó la tan cuestionada internación domiciliaria de Maradona que, según la querella, no era adecuada para el estado de salud que presentaba el astro argentino poco antes de su muerte -el 25 de noviembre de 2020- y no se llevó a cabo en las condiciones adecuadas. Agustina Cosachov aseguró que Maradona "no quería" ser ingresado en un centro médico y que la familia "se negaba" a ingresarlo de manera involuntaria, algo que hubiese requerido de la orden de un juez.

Sobre las condiciones de la internación domiciliaria, Cosachov apuntó directamente contra la empresa de medicina privada Swiss Medical, cuya coordinadora de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini, es otra de las acusadas en este juicio.

"Hubo un intento de la (empresa de medicina) prepaga de desresponsabilizarse. Nosotros planteamos una internación domiciliaria con apoyo de la prepaga, que era indispensable", detalló la psiquiatra de Maradona.

"La familia estaba enterada, porque eran requisitos tener un médico clínico, neurólogo, enfermeros especialistas en estos casos y específicamente hombres, una ambulancia por si se necesitaba traslado y dispositivo para la realización de estudios. Eso era fundamental. El auditor me dio el ´ok´ y que lo pasaba para armar", añadió Agustina Cosachov.

La psiquiatra vio "irregularidades" en la vivienda a la que se trasladó a Maradona

Cosachov reconoció que solicitó al auditor de Swiss Medical que el tratamiento domiciliario se realizara con todo el equipamiento y los profesionales necesarios y que, una vez en la vivienda, comenzó "a ver irregularidades" que se encargó de transmitir a Forlini y al médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, también acusado en el juicio. Al ser consultada por las partes sobre si finalmente existió apoyo por parte de Swiss Medical, contestó: "Sí, existió, pero después de mucha insistencia. En lo concreto, había un equipo, había un médico clínico, estaba toda la gente designada, la ambulancia no estaba, pero estaba en una posta a cinco minutos".

La psiquiatra sí admitió que desde Swiss Medical plantearon el traslado de Maradona a un centro de rehabilitación, "pero el paciente esa alternativa no la quería".

"Es cierto que plantearon un dispositivo que se le había ocurrido. Es un marco teórico, era una buena alternativa, pero el paciente esa alternativa no la quería. La familia se negaba a una internación compulsiva porque ya había tenido una mala experiencia. Era un último recurso por si fracasábamos en la internación domiciliaria", afirmó Cosachov.

Lo cierto es que Diego Armando Maradona fue trasladado a una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre, el 11 de noviembre, sólo dos semanas antes de su muerte. Agustina Cosachov admitió que ese mismo día, sobre las 15:30 horas, se produjo una reunión donde estuvo el que era director de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, y una mujer que fue presentada como la "analista de riesgos" de Swiss Medical, que llevó unos papeles para firmar.

"Tuvimos reuniones informales el 4, 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2020, en algunas estuvieron los directivos de Swiss Medical, en algunas todas las hijas, en otras las hermanas, Luque, el médico de terapia, y el psicólogo Díaz, estaba clarísimo que íbamos con una internación domiciliaria", aseguró la psiquiatra del astro argentino.

Agustina Cosachov reconoció que visitó a Maradona cuatro veces desde que fue trasladado a la casa del barrio San Andrés, la última vez el 18 de noviembre, día en el que vio al astro argentino "un poco hinchado".

"Lo transmití a Luque, creo que a Díaz y a Forlini, a quien le sugerí que un médico clínico lo evalúe", sostuvo la psiquiatra.

La jueza Di Tommaso, en este punto de la declaración, preguntó a Cosachov si "¿no era razonable insistir con la atención?", a lo que la psiquiatra respondió que no era una "urgencia" y que la solución fue "pedir la atención de un médico clínico". La psiquiatra también afirmó que Leopoldo Luque vio a Maradona el 21 de noviembre y "no lo vio edematizado".

Por su parte, el fiscal Ferrari cuestionó a Agustina Cosachov sobre si era "una buena práctica" no haber visto a Maradona los días 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre, es decir, la semana previa a su muerte.

"No es lo habitual desde el lado de la psiquiatra ver a un paciente tan seguido. Él (Maradona) me decía 'Droopy: Levanto una baldosa y estás'. Había que ir midiendo para generar una adherencia con el paciente", respondió Agustina Cosachov.

Por último, se pereguntó a la psiquiatra sobre la causa que llevó a la muerte del astro argentino. "Hasta el día de hoy no los sé, y me apena", concluyó la psiquiatra antes de finalizar su declaración.

El neurocirujano que operó a Maradona: "Los valores no estaban del todo bien, pero..."

Justo antes de la declaración Agustina Cosachov, declaró en el juicio el neurocirujano Pablo Rubino, que operó a Maradona de un hematoma subdural en la cabeza en la Clínica Olivos y que ofreció en su testimonio detalles sobre la intervención quirúrgica y sobre los estudios previos que le realizaron al paciente.

"Recuerdo que los valores no estaban del todo bien, pero era una intervención que tenía que hacerse. No había valores alterados de glóbulos", explicó Pablo Rubino.

También testificó el bioquímico de la clínica, Ronal Cuper, quien aportó que Maradona fue operado antes de que llegaran los resultados del hisopado de COVID reglamentario en ese momento.

Además de Cosachov, Luque y Forlini, también son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com