Dalma Maradona, sobre la casa en la que estaba internado su padre: "Era un asco, había olor a pis"

Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona declaró este martes por primera vez en el juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo argentino. En su declaración cargó contra el equipo médico a cargo de los cuidados de su padre y reveló que la vivienda en la que falleció estaba en malas condiciones, "tenía olor a pis. El lugar era un asco, la cama que tenía era un asco, había un inodoro portátil, estaba ese panel que habían puesto en las ventanas para que no hubiera luz y una puerta corrediza. La habitación era horrible", indicó Dalma, de 38 años, la mayor de las dos hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, su exesposa. "No había baño cerca y la cocina era un asco. No me consta que hubiera habido una persona que se encargara de la limpieza", continuó Dalma, que se convirtió en la segunda hija del exfutbolista en testificar tras la declaración de Jana Maradona semanas atrás.

La mujer destacó que la vivienda donde falleció su padre el 25 de noviembre de 2020, en la localidad de Tigre (Buenos Aires) mientras se recuperaba de una operación en la cabeza no ofrecía las condiciones que los médicos le habían prometido cuando se decidió que Maradona recibiría internación domiciliaria en lugar de en un hospital. Según afirma, el médico de cabecera del exfutbolista, Leopoldo Luque, le transmitió tras la intervención que "la única posibilidad era una internación domiciliaria con aparatología médica, todos los médicos, ambulancia afuera y eso nunca sucedió. A nosotros nos prometieron una internación domiciliaria que nunca sucedió", agregó a la par que cuestionaba directamente las actuaciones de Luque: "Siendo el médico de cabecera yo pensé que él haría lo mejor para mi papá, confié en la palabra de su médico".

Dalma también habló acerca de la última vez que vio a su padre, el día del fallecimiento, y relató entre lágrimas que lo vio tapado con una sábana, "la cara muy hinchada, las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo". El testimonio de la hija del argentino sigue al de Víctor Stinfale, exabogado y amigo de Maradona hasta sus últimos días, que también cuestionó las condiciones en las que Diego Armando se encontraba internado y el papel de Luque. Aseguró que los médicos "se preocuparon por la adicción de Diego y no se preocuparon por el corazón. En teoría tenía un médico para esto, un médico para lo otro y Luque que ayudaría si los médicos no cumplían su objetivo. Con un poquito de eso creo que se hubiera salvado", declaró Stinfale al comienzo de la decimoprimera audiencia del juicio por la muerte del exfutbolista, celebrada este martes.

Los imputados

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La enfermera Gisela Madrid también será procesada pero a través de un juicio por jurados, tal y como solicitó. En ese sentido, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables de delito de homicidio simple con dolo eventual, que presenta una pena máxima de 25 años de prisión.

