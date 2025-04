Un testigo revela que fue presionado para sedar a Maradona durante 24 horas

Fernando Villarejo, jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos, aseguró este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro (Buenos Aires) que fue presionado por los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov para sedar profundamente a Diego Armando Maradona durante 24 horas mientras permanecía ingresado en noviembre de 2020.

"Lo que nos pedían era sedar al paciente", declaró Villarejo en su testimonio, y añadió: "Fue difícil esa reunión porque yo me negué específicamente. Me parecía que no era el lugar e hice constarlo".

"Uno sabe que cuando a un paciente se lo seda para revertir un proceso de abstinencia, se requiere un proceso más adecuado"

A pesar de expresar su desacuerdo, el testigo -el primero en declarar este martes en el juicio que investiga la muerte del ídolo argentino- explicó que finalmente acató la indicación como parte de un proceso de desintoxicación. La sedación se realizó mediante un catéter venoso central que fue colocado a pesar de la resistencia del propio Maradona.

"Lo tuvimos sedado 24 horas, pero uno sabe que cuando a un paciente se lo seda para revertir un proceso de abstinencia, se requiere un proceso más adecuado, con un horizonte que no se termina en 24 horas", expuso.

El médico detalló que, ante la ausencia de un plan de tratamiento claro, optó por reducir la dosis a partir del día siguiente: "En virtud de que no había horizonte, decidimos empezar a usar nuestro criterio y bajar la dosis de la sedación". Y abundó: "Si pasaba algo era mi responsabilidad. Para manejarlo de forma más adecuada se necesitaba un equipo multidisciplinario".

"Alguna abstinencia"

Villarejo describió que Maradona se mostraba "inquieto" y por momentos era "inmanejable", mientras que Luque y Cosachov justificaban su conducta alegando "alguna abstinencia".

También se refirió a la controvertida decisión de trasladar al exfutbolista a una internación domiciliaria tras recibir el alta médica el 11 de noviembre de 2020. Villarejo señaló que su recomendación había sido continuar el tratamiento en un centro de rehabilitación con atención especializada; sin embargo, afirmó que ante la negativa de Luque, optaron por respetar esa decisión junto al resto del equipo de la Clínica Olivos.

Ocho acusados

Además de Luque y Cosachov, en este juicio también están imputados el psicólogo Carlos Díaz, la doctora Nancy Forlini (coordinadora de la empresa Swiss Medical), el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La enfermera Gisela Madrid está procesada, pero será juzgada por jurados a petición de su defensa.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com