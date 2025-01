Un aficionado del Albacete deja de ganar 4 millones de euros en la Quiniela por no confiar en su equipo

Hay veces que el fútbol regala historias sorprendentes y únicas. Una de esas historias ha ocurrido este fin de semana con un aficionado del Albacete que dejó de ganar cuatro millones de euros por no confiar en la victoria de su equipo, tras acertar 14 resultados, incluido el pleno al quince, en La Quiniela. Ese error le salió muy caro al hincha del conjunto manchego, pasando a cobrar 45.000 euros en lugar de los 4 millones de euros que se habría llevado de haber apostado por la victoria de su equipo ante el Almería (2-1).

Jon Morcillo fue el autor de los dos goles del Albacete y el club manchego ha puesto en contacto al futbolista con el desafortunado aficionado. A través de una videollamada publicada en su perfil de redes sociales este jueves, el Albacete dio a conocer la historia.

Morcillo pidió "perdón" al seguidor, ya que por su "culpa" hizo que "dejase de ganar mucho dinero", algo por lo que reconoció sentirse "culpable".

"Vengo a pedirte perdón por los cuatro millones. Me estoy riendo pero no me hace gracia. Lo siento de verdad", le dice Morcillo al aficionado.

El extremo le pregunta al aficionado cómo apostó en contra del Albacete a lo que el hincha reconoce que decidió con la cabeza y no con el corazón.

"Siempre me tira mucho el corazón, pero dije: 'voy a ir con cabeza, que siempre le meto a a favor al Albacete y que llegan flojitos'. Me dolió porque fallar al Albacete, que siempre le meto a favor.... Y esta vez que hagáis el partidazo que hicisteis ante el Almería... Me dejo loco. Pero esto es así, la culpa es mía", le responde el aficionado a Morcillo.

Morcillo, al aficionado: "Es mucho dinero, lo siento de verdad"

"Me estoy riendo pero, de verdad, que me duele por ti. Es mucho dinero y lo siento de verdad. Yo si fuera al revés estaría muy cabreado contigo. Ahora mismo, si fuese tú, te diría cosas", reconoce el extremo del Albacete.

"Entiendo lo que es esto y no estoy cabreado. De hecho, me hace ilusión estar hablando contigo pese a que me la liaste", le responde el aficionado.

"¿Cómo reaccionaste a mis goles?", le pregunta Jon Morcillo.

"Es la primera vez que no me alegré de que el Albacete metiese gol. Cuando vi que te ibas solo me dije: 'Morci no lo falla...'", admite el aficionado del Albacete.

Como final a esta anécdota, ambos protagonistas pactaron quedar para cenar en el futuro.

