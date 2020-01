Abidal cuenta su lucha contra el cáncer de hígado: "¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más vídeos así, nos hace daño"

Eric Abidal contó en el reportaje 'Ma part d'ombre', emitido en Francia, el sufrimiento que padeció con el cáncer de hígado que sufrió en 2011: "Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un chuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie".

Abidal contó asimismo la reacción ante la enfermedad de algunos de sus compañeros del Barça como Messi. "Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes lo que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía "chicos, ánimos" pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos".

Lloró cuando le visitó Henry

Abidal narró además cómo fue la visita de Thierry Henry, por entonces jugador de los New York Red Bulls, al hospital: "Cuando vi a Titi lloré como un niño. No quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme".