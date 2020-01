Se filtra la 'playlist' de la Super Bowl LIV con Shakira y Jennifer López

Se ha filtrado en redes sociales la lista de canciones que supuestamente interpretarán las artistas principales, Shakira y Jennifer López, y los invitados en la final del mayor evento deportivo del año: la Super Bowl.

La actuación se realizará en el descanso del choque que enfrentará a Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

En la 'setlist' aparentemente filtrada aparecen canciones como Get Right, Waiting for Tonight, Body, I’m Real / JFTB Medley y On The Floor (de JLo), además de She Wolf, Powerful, Chantaje, La Tortura, Beautiful Liar y Hips Don’t Lie (de Shakira).

Además, se confirmarían las participaciones de artistas como Ja Rule, Nicky Minaj, Beroncé y Pitbull en el espectáculo.

Pese a que la filtración ha levantado una gran polvareda en redes sociales, ni los artistas ni los productores han hecho ninguna confirmación oficial.