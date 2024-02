Eva Longoria, protagonista en la Hexagon Cup de Madrid: "El pádel va a explotar"

Un cachito de Hollywood ha aterrizado en Madrid. La actriz Eva Longoria anima a su equipo en la Hexagon Cup, el evento de padel que se celebra este fin de semana en la capital. Y es que la estadounidense, una de las más famosas actrices de origen latino y reconocida mundialmente por su papel en la serie 'Mujeres Desesperadas', también tiene otras facetas, entre ellas la de empresaria.

De hecho, Longoria es co-propietaria de equipos de fútbol, tanto en México como en Estados Unidos, y más recientemente se ha convertido en propietaria de uno de los equipos que compiten en la Hexagon Cup que se disputa esta semana en Madrid.

"Me parece que es un deporte muy divertido. Y además, un deporte que puedes practicar a cualquier edad"

Longoria, propietaria y presidenta del 'Eleven Eleven Team Usa', uno de los equipos que participan en el torneo, ve en el pádel un deporte en auge: "Llevo jugando al pádel desde hace diez años. Mi marido es mexicano y en México se puede decir que es donde nació el pádel. Y todos los mexicanos lo juegan mucho", dice en una entrevista para EFE.

"Yo no había practicado un deporte de raqueta en mi vida; pero cuando empecé a verlo, me di cuenta de que era un deporte que yo también podría practicar. No necesitas unas condiciones específicas como con otros deportes. Para jugar al baloncesto o al fútbol americano necesitas tenerlas, por ejemplo. Aquí no. Me encantó, me parece que es un deporte muy divertido. Y además, un deporte que puedes practicar a cualquier edad. Por eso creo que va a explotar, definitivamente", opina.

Quiere que las mujeres den visibilidad al pádel: "Tengo una casa en Marbella, donde todo el mundo también lo juega. Este verano estaba tomando clases, tengo mi profesor; y mi amigo Dani (Homedes, profesional de este deporte en EEUU) fue el que me propuso formar parte de la Hexagon Cup, porque consideraban que era importante que hubiese una mujer con visibilidad al frente de alguno de los equipos; y sabían que a mi me encanta el pádel. Así pasó, sí".

Equipos de la Hexagon Cup

La actriz pelea con Rafa Nadal, Lewandowski o Andy Murray por el millón de euros de la Hexagon Cup de pádel. Los deportistas y la actriz son algunos de los presidentes de este torneo de pádel que reúne en Madrid a los mejores jugadores del mundo.

Hexagon Team: Paquito Navarro (jugador franquicia), Juan Martín Díaz, Alejandra Salazar (jugadora franquicia), Tamara Icardo, Pablo Cardona y Alonso Rodríguez.

Rafael Nadal Academy Team: Álex Ruiz (jugador franquicia), Franco Stupaczuk, Marta Ortega (jugadora franquicia), Gemma Triay, Daniel Santigosa y Guillermo Collado.

Team Bella Puerto Rico de María Esteve y Carlos López-Lay: Arturo Coello (jugador franquicia), Coki Nieto, Bea González (jugadora franquicia), Claudia Fernández, Francisco Guerrero y Rodrigo Coello.

Team RL9 de Robert Lewandowski: Agustín Tapia (jugador franquicia), Jon Sanz, Ariana Sánchez (jugadora franquicia), Claudia Jensen, David Gala y Enzo Jensen.

Eleven Eleven Team USA de Eva Longoria: Fernando Belasteguín (jugador franquicia), Lucho Capra, Paula Josemaría (jugadora franquicia), Alejandra Alonso, Álex Chozas y Emilio Sánchez.

Advantage Padel Team de Andy Murray: Martín Di Nenno (jugador franquicia), Juan Tello, Delfina Brea (jugadora franquicia), Sofía Araujo, Pablo García y Pol Hernández.