Parece un videojuego, pero son imágenes reales. Se trata de una increíble carrera de drones que se celebra aquí, no hay que irse a Hollywood... Ha sido en Cuenca, en el Monasterio de Uclés. ¿Quién se lo iba a decir a los que lo levantaron en el siglo XVI?

Es la Fórmula 1 del aire, un deporte en el que se viaja en drones de apenas 500 gramos a velocidades de vértigo: "He llegado hasta 180 km/h", explica Iván Merino, piloto de drones, a Antena 3 Deportes.

Desde fuera parece mareante, pero para ellos no lo es: "Me puedo marear en coche o en barco, pero cuando me pongo las gafas puedo dar un montón de volteretas que aterrizo con normalidad".

Una actividad mental

Su actividad deportiva es básicamente mental: "Tienes que estar preparado porque se hace un minuto", asevera Vicent Mayans, piloto de drones. Pero también tienen que estar bien físicamente, sobre todo sus manos: "Hay que intentar mantener las manos en caliente para no estar agarrotado cuando puedas volar".

Una vida virtual que les obliga a tener otra real, para tener ingresos: "No da para un piso, donde está el dinero a día de hoy es en las grabaciones". Son múltiples las aplicaciones de los drones, entre ellas este nuevo deporte con todo el futuro por delante.

Ven la camarita del dron a través de unas gafas y pilotan con un joystick parecido al de la Playstation. Y es que el 80% de los pilotos son menores de 20 años.

