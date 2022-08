Emotivo adiós de Casemiro al Real Madrid: "He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé"

Carlos Henrique Casemiro se va del Real Madrid por la puerta grande. Después de confirmar Carlo Ancelotti su salida y aceptar la oferta del Manchester United para jugar en la Premier League, el mediocentro brasileño se despide del club de su vida y de una afición que le ha dado las gracias por casi 10 años de éxitos. Además, deja la puerta abierta sobre un posible regreso algún día al club blanco después de nuevos retos en su carrera.

En una publicación en su cuenta de Twitter, donde adjuntaba imágenes con sus ahora excompañeros Luka Modric y Toni Kroos y con la última Champions conseguida, el jugador se despide del Real Madrid.

"He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al Real Madrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid!", escribía Casemiro cerrando su mensaje con un corazón blanco y otro morado, colores del equipo de la capital española.

Nueve temporadas de éxitos

Casemiro se despide del club blanco como uno de los jugadores más laureados de la historia reciente del club y tras ser el pilar para sujetar el centro del campo del Real Madrid. Han sido nueve temporadas y 18 títulos en su viaje como jugador blanco. Precisamente, una de las fotos que ha escogido para su adiós en redes es una en la que aparece con Modrid y Kroos. Ambos centrocampistas se han despedido de él con cartas muy emotivas.

Despedidas en el Real Madrid

Luka Modric, interior croata y ganador del balón de oro, se despedía así de su compañero en el centro del campo: "Querido Case, todavía me acuerdo de tu debut con nuestro club... ¡Qué nervioso estabas! Te pedí que estuvieras tranquilo y ahora lo pienso y mira cómo salió. ¡Lo que has conseguido! También era mi primera temporada y ninguno de los dos nos podíamos imaginar lo que el fútbol nos tenía guardado.

"Te has convertido en un líder de verdad. Lo has sido para tus compañeros y para el madridismo. Lo vamos a recordar siempre", escribía.

Toni Kroos no se olvida de su compañero en mil batallas: "Contigo, mi querido Case, era imposible no romper a sudar... en cualquier situación. Porque no dejabas que nos relajáramos ni en el baño turco. Quedar allí era otro tormento: le decías a alguien de ir y casi tenías preparadas ahí bicicletas estáticas y pesas. Un aviso para que lo sepan tus nuevos compañeros. Porque contigo hasta el baño turco era un gimnasio... y sólo permites que la gente se tumbe cuando toca hacer abdominales".

"Te voy a echar de menos. Como un profesional ejemplar. Como un jugador top. Como un luchador que me salvó de varias... Pero, por encima de todo, como una buena persona."

"¡Hemos hecho historia, hostia! Qué etapa más legendaria..."

"Ahora se separan nuestros caminos deportivos, pero se mantiene nuestra amistad. Te lo aseguro."

"Te deseo lo mejor, nos vemos pronto."

"Buena suerte."

"Tu Toni."