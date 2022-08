Carlo Ancelotti, sobre Casemiro: "Quiere probar un nuevo desafío, su voluntad es salir"

Carlo Ancelotti asume la salida de Casemiro. El jugador negocia con el Manchester United para incorporarse al club inglés en las próximas horas. El entrenador del Real Madrid ha explicado en su rueda de prensa que ha hablado con el jugador y que "ha decidido probar un nuevo desafío".

El entrenador del Real Madrid también ha explicado en su rueda de prensa previa al partido contra el Celta que, cuando el jugador le ha comunicado su decisión, no ha intentado convencerle de que se quedara en la disciplina blanca. "Nos ha ayudado mucho, he hablado mucho. No hay manera de volver a atrás escuchando su deseo. Si todo sale bien, tenemos que desearle lo mejor y mirar lo que tenemos", ha señalado.

Ancelotti, siempre con palabras de agradecimiento hacia el centrocampista y dando por hecha su salida, ha asegurado que Casemiro y United se encuentra aún en "negociaciones" por lo que "nada es oficial", aunque la voluntad del futbolista de marcharse "es clara". "No sabemos lo que va a pasar en las próximas horas, si se queda, si no se queda... Si no se queda el agradecimiento para él es grande", ha explicado.

Casemiro ha acudido esta mañana al entrenamiento previo al partido contra el Celta de Vigo y se ha entrenado con el resto de sus compañeros. No obstante, como ha apuntado el técnico italiano "lo normal es que si sigue la negociación no viaje a Vigo".

El sustituto de Casemiro

Ante esta salida que ya parece inminente, Ancelotti debe ahora armar el plan para suplir la ausencia de una de las figuras más destacas del once titular del Real Madrid. El plan del técnico madridista apunta a Tchouameni, a quien ha definido como "uno de los mejores medios".

"Remplazar a un jugador con las características de Casemiro no podemos, pero tenemos a otros; no sólo puede jugar uno con las características de Casemiro", ha insistido. En este sentido, Ancelotti ha asegurado que está tranquilo porque tiene 6 medios en la plantilla que son "todos muy buenos". En el caso de Tchuoameni, "es más parecido a Kroos porque tiene características más parecidas".

Ancelotti ha elogiado las cualidades del brasileño y ha explicado que durante su etapa en el conjunto "su combinación con Modric y Kroos ha sido muy importante para el éxito de este periodo del Real Madrid".

El vestuario también asume la salida

Ancelotti ha confirmado que fue este jueves cuando se dio cuenta "de que podía pasar". "Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño", ha dicho sobre el vestuario.

Por otro lado, el italiano no ha querido dar razones sobre los motivos que han llevado a Casemiro a tomar esta decisión, insistiendo en que será el propio jugador quien deberá hacerlo. "Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milan: estás muy bien, pero llega el momento en el que quieres probar algo nuevo", ha sentenciado.