La intrahistoria de la foto perfecta

Conseguir la foto perfecta es muy complicado, pero el fotógrafo Jaicano y el skater profesional Danny León lo han superado con creces. Juntos, han creado una serie de imágenes que combinan la pasión por el deporte con el arte visual, desafiando todos los límites técnicos y naturales que se les interpusieron.

Trabajo a contrarreloj

Para lograrlo, se enfrentaron a diversos obstáculos que pusieron a prueba su paciencia, técnica y creatividad. "El suelo no acompañaba, era bastante complicado para patinar y el tiempo tampoco, hacía mucho frío", recordaba Danny León.

A eso se sumaban los retos que presentaba la propia luz del día: "Lo más complicado es el sol, no podemos mirarlo directamente porque nos ciega", afirmaba Jaicano. Y añadía que "muchas veces no ves nada", lo que hacía aún más difícil encontrar el ángulo adecuado y el instante preciso.

"Tenemos 2 o 3 minutos, son secuencias muy rápidas"

El trabajo fue un verdadero contrarreloj para captar ese momento mágico. "Tenemos 2 o 3 minutos, son secuencias muy rápidas", relataba el fotógrafo. La carrera contra el sol se volvió crítica: "Iba cayendo el sol, cada vez estaba más abajo y era cuestión de segundos", añadía León.

Por si fuera poco, una dificultad técnica añadida complicaba aún más la sesión: 500 metros separaban al fotógrafo de su modelo. "Para poder comunicarnos hicimos una videollamada y yo iba patinando con los auriculares puestos", contaba el skater, revelando el nivel de coordinación y confianza necesario para ejecutar la idea.

El resultado, sin embargo, superó cualquier expectativa. Lo que han conseguido es un espectáculo visual que no necesita ninguna edición. "No quiere retocar las fotos, él busca hacer la perfección al momento e instante en el que él hace la foto", confesaba el skater sobre el estilo del fotógrafo. Este, por su parte, lo tiene claro: "No me gusta retocarlas, manipularlas nada".

Una invitada especial

Además, contaron con una modelo muy especial: Zoeh, la perra de Danny. "Es súper buena, siempre intento llevármela a todos lados y cuando me dijo de hacer las fotos dije: yo quiero la foto con mi perra", compartía con entusiasmo el patinador.

Así, esta colaboración se convierte en la mezcla perfecta entre deporte y arte, demostrando que, con pasión y esfuerzo, es posible capturar la esencia del movimiento en una imagen que lo dice todo y deja boquiabierto a cualquiera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com