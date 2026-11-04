Del primer senador musulmán al primero abiertamente gay, los hitos de las Midterms en Estados Unidos

Ha sido una noche de celebración para los candidatos demócratas al Senado y a la Cámara de Representantes. Las encuestas que vaticinaban una ola azul se han quedado cortas y se ha producido un auténtico tsunami. Y entre los ganadores, hay candidatos que además de vencer al rival, han logrado romper techos de cristal que pervivían en la política estadounidense. Muchos han sufrido las burlas de Trump en campaña.

Uno de los que más insultos ha aguantado es el que será el senador demócrata de Michigan, Abdul El-Sayed, el primer musulmán en la historia del país. Donald Trump prefería llamarle Mohamed y se refería a él habitualmente como yihadista.

El-Sayed le ha mandado un recado a los republicanos que no recuerdan su nombre: "Desde hoy pueden llamarme senador", ha dicho el demócrata. Se le ha visto en vídeos de campaña rezando pero también haciendo deporte. Aunque su mensaje ha girado sobre todo en torno a la economía, el punto débil de Donald Trump.

El caso de James Talarico

Entre los demócratas que se han hecho con bastiones republicanos, destaca el caso de James Talarico. Este demócrata, apodado Talafrico por Trump, se ha enfrentado a la campaña más cara de la historia republicana. El magnate Elon Musk ha invertido más de cien millones de dólares en intentar aupar al candidato republicano, Ken Paxton y sin embargo no ha servido para nada. "Hemos demostrado que todo su dinero no vale más que la gente de Texas" ha declarado Talarico. El caso de este estado fronterizo con México demuestra la importancia del voto hispano en este giro a la izquierda. Los mismos latinos que votaron a Trump en las presidenciales, muchos creyendo que iba a reflotar la economía, le dan ahora la espalda por sus excesos en la política migratoria. También en Tejas hay otro hito, allí habrá por primera vez una gobernadora latina. Se llama Gina Hinojosa y es una abogada de origen mexicano.

En Georgia, Keisha Lance hace historia al convertirse en la primera mujer negra en gobernar un estado. La exalcaldesa de Atlanta. Su victoria ha sido además una sorpresa porque no iba por delante en las encuestas. También en estas elecciones veremos a la primera mujer indígena en ocupar el cargo de gobernadora, será en Nuevo México. Deb Haaland antes había sido ya congresista.

Varios estados tendrán gobernadores negros también por primera vez. Aunque ese techo ya se rompió hace tiempo. Barack Obama, primer y único presidente negro de Estados Unidos, ha estado muy presente en esta campaña y ha celebrado la victoria demócrata de candidatos con diferentes orígenes y perspectivas políticas. Falta por ver si ahora este elenco de nuevos congresistas consiguen que el partido demócrata consolide su posición de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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