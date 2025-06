Conor McGregor noquea a un hombre con dos puñetazos en una discoteca de Ibiza

Conor McGregor, el primer doble campeón de la UFC, ha sido noticia en las últimas horas después de que el diario The Sun haya publicado la impactante secuencia de una discoteca de Ibiza en la que se puede ver como 'The Notorius' noquea a otro hombre de dos puñetazos. En concreto, como informa el tabloide británico, la brutal escena se produjo en la discoteca Pacha el pasado martes.

En la impactante secuencia se puede ver a McGregor bailando cuando de repente, por un motivo que no se ha desvelado, lanza dos directos contra otro hombre próximo a él. En las imágenes se aprecia como el hombre le dice algo al excampeón del peso pluma y ligero de la UFC justo antes de que el luchador irlandés reaccione lanzando dos golpes con su puño izquierdo que dejan al individuo noqueado. El mismo diario The Sun asegura que el primer golpe no parece conectar de forma directa con el hombre, pero el segundo gancho de izquierda deja fuera de juego al individuo.

El citado medio británico asegura, citando a personas presentes en la conocida discoteca de Ibiza, que el hombre agredido fue expulsado del local mientras que Conor McGregor continuó de fiesta y bebiendo.

"El tipo pareció caer al suelo y sus compañeros vinieron a recogerlo y sacarlo"

"Está claro que le dicho algo que le ha molestado y ha reaccionado muy mal. El tipo pareció caer al suelo y sus compañeros vinieron a recogerlo y sacarlo. No pareció haber ninguna consecuencia para Conor, pero se llevaron al tipo al que golpeó y no lo volví a ver", relata un testigo de lo sucedido a The Sun.

El incidente, siempre según The Sun, se habría producido sobre las 5:53 de la madrugada. No es la primera vez que el luchador irlandés tiene problemas en un local de copas, ya que en 2019 propinó un puñetazo a un irlandés de 50 años en un bar de Dublín, la capital de Irlanda.

Conor McGregor va camino de cinco años de su última pelea en la UFC, fue el 10 de julio de 2021 ante Dustin Poirier. El irlandés, una de las mayores leyendas de las artes marciales mixtas, claudicó ese día por una grave lesión en su pierna que le obligó a retirarse ante el peleador estadounidense. Muchos aficionados llevan tiempo soñando en volver a ver al excampeón del pelo ligero y pluma de la UFC, pero la realidad apunta a que nunca más volverá a pelear sobre un octógono. Cinco años después de esa última pelea ya nadie confía en una vuelta The Notorius.

