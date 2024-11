Conor McGregor, tras ser condenado por violación: "Sé que cometí errores"

Conor McGregor, leyenda de las artes marciales mixtas y excampeón del peso ligero y peso pluma de la UFC, se ha pronunciado por primera vez tras ser condenado por abuso sexual a una mujer de 35 años en 2018. El luchador irlandés lo ha hecho en su cuenta de X, donde ha reconocido que cometió errores, pero que "todo lo que pasó esa noche fue consentido".

"La gente quiere saber de mí, necesitaba tiempo. Sé que cometí errores. Hace seis años, nunca debí haber respondido a sus intentos de comunicación. Debí haber cerrado la fiesta. Nunca debí haberle dado la espalda a la mujer que más amo en el mundo. Eso es todo culpa mía", comienza McGregor en sus redes sociales.

"Por mucho que lo lamente, todo lo que pasó esa noche fue consentido y todos los testigos presentes lo juraron bajo juramento. He dado instrucciones a mi equipo legal para que apele la decisión", indica el excampeón del UFC.

Por último, Conor McGregor finaliza dando las gracias a su familia, amigos y seguidores por el apoyo.

"No puedo volver atrás y seguiré adelante. Estoy sumamente agradecida con mi familia, mis amigos y mis seguidores de todo el mundo que han permanecido a mi lado. Eso es todo. No más. ¡Vuelta al gimnasio! ¡La lucha espera!", concluye The Notorious.

Conor McGregor ha sido condenado a pagar 250.000 euros (259.950 dólares) de indemnización a la víctima. La sentencia la decidió un jurado popular conformado por ocho mujeres y cuatro hombres. Los representantes legales de Nikita Hands, de 35 años, habían solicitado una indemnización de 750.000 euros.

McGregor, en su declaración ante el Tribunal Superior de Irlanda, aseguró que hubo sexo "consentido, vigoroso y enérgico", pero "no duro".

'The Notorious' explicó que ambos se intercambiaban mensajes desde hace tiempo y que ella le solía mandar mensajes "provocativos". 'The Notorious' indicó que ambos se intercambiaban mensajes desde hace tiempo y que ella le solía mandar mensajes "provocativos", hasta que en la noche del 8 de diciembre se juntaron en una fiesta de Navidad, junto con dos amigos, uno del irlandés y otra de la denunciante, en el lujoso hotel Beacon.

Allí, según sostuvo McGregor, fueron a una habitación donde tuvieron una relación consentida.

