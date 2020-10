Steven Kruijswijk y otro ciclista del Team Sunweb abandonan el Giro de Italia tras dar positivo en coronavirus

El Giro de Italia ha comunicado ocho positivos por coronavirus tras los 571 test PCR realizados a ciclistas y miembros de los equipos en la jornada de descanso del lunes.

En concreto, dos ciclistas, el aspirante a la general Steven Kruijswijk, del Team Jumbo-Visma, y otro del Team Sunweb, han abandona la carrera italiana al dar positivo en coronavirus.

Además, se han detectado otros seis positivos en COVID-19: cuatro integrantes del Mitchelton - Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale y otro del Team Ineos Grenadiers. Todos permanecen aislados tras el resultado de la PCR.

"No me puedo creer que lo tenga, me siento bien. Es una gran decepción recibir esta noticia. Es una pena que tenga que dejar el Giro así", se sinceró Kruijswijk.

El equipo Mitchelton - Scott ha decidido, tras esos cuatro positivos que se unen a casos anteriores de coronavirus en este Giro de Italia, entre ellos el de su líder Simon Yates, ha decidido abandonar la ronda italiana.