Así es la subida más dura del mundo: "No he visto nada igual"

¿Se atreven con la subida más dura del mundo? Está en Italia, pero no se sube en el Giro. Tiene rampas de ¡hasta el 45%! Para que se hagan una idea, la más dura del Angliru tiene 24. Agárrense, pero bien fuerte, al manillar.

La ascensión más dura del mundo, a eso se ha tenido que enfrentar Andrew Feather, el mejor escalador del planeta, que no se ha librado de terminar exhausto. "Esta es por mucho la peor subida que he hecho, esa sección media ha sido horrible", explica.

Y no es para menos, está en plenos Alpes italianos y son 7 kilómetros y medio de subida infernal con rampas de más de 45% de pendiente y 1.317 metros de ascensión positiva. "No he bajado los pies en ningún momento, pero he estado a punto en los últimos 100 metros", añade.

No lo hizo en parte porque llevaba una bici adaptada con el menor peso posible y ruedas especiales para agarrarse a una carretera con un 18% de inclinación media. "No he visto nada igual aquí, ha sido demasiado exigente, alucinante", dice este exciclista profesional.

Esta tremenda subida va haciéndose peor con cada escalada: "La subida iba cada vez a más". Aunque el sufrimiento ha sido palpable, este dos veces campeón de Gran Bretaña de escalada en bici ya puede decir que tiene otra muesca en su currículum.