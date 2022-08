Cecilia, una ciclista que se planta ante los cometarios sobre su físico en plena carrera

Cecilia Sopeña lleva toda la vida lidiando con su peso y cuando en plena carrera alguien a gritos se metió con su físico no se quiso callar. Cecilia ha recibido mucho apoyo tras esta imagen que se ha hecho viral.

Ella participaba en una carrera regional en Fortuna, Murcia. De repente, escucha un comentario inapropiado: "Te pesa el culo". En ese momento, Cecilia abandonó la carrera y dijo basta.

Inmediatamente, se dirigió hacia donde estaba ese espectador, que además era ayudante de uno de los equipos, y lo busca. "¿Quién lo ha dicho? ¡Te pesa el culo!", insiste hasta que el culpable sale a la luz. Ella le recrimina su actitud. "Saluda a una bulímica", añade refiriéndose al trastorno que ha tenido a lo largo de su vida con la comida.

El hombre, a pesar del reproche, continúa con su actitud insensible y le dice "vete a tomar por culo", pero Cecilia no se esconde y le responde firme que eso lo haga él. "¿Que me pesa el culo? ¿Tú sabes lo que he tenido que sufrir toda mi vida con el peso para que tú me digas eso? Menos mal que yo estoy ya pasada de vueltas", insiste Cecilia. Finalmente, tras el reproche a este espectador, Cecilia se marchó y continuó con su carrera entre aplausos de muchos espectadores que presenciaron el enfrentamiento.

La aplaudida respuesta de Cecilia

Al escuchar ese comentario, Cecilia no se lo pensó 2 veces y abandonó la carrera porque no le apetecía "quedarse con la cabeza agachada". "No es justo que vayamos a una carrera a darlo todo, a dar nuestra mejor versión y que alguien venga a ensuciarte la carrera de esa manera", explica a Antena 3 Deportes.

Fueron palabras nada sensibles para personas que sufren cualquier tipo de trastorno alimenticio. "Todos los días tengo que estar pensando si estoy gorda o no estoy gorda... Con la bici se puede llegar a sufrir de manera muchísimo más severa", añade.