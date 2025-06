María José Silvestre establece un nuevo récord del mundo de gravel en 24 horas: ¡502 kilómetros!

La ciclista María José Silvestre ha logrado, a sus 58 años, establecer un nuevo récord del mundo de 24 horas en la modalidad de gravel, al recorrer 502 kilómetros. Para ello, dio 100.454 pedaladas a una media de 21 kilómetros por hora en un recorrido de 1,4 kilómetros en Bocairent (Valencia).

"No había luz, no había conexión a Internet, unas torres grandes de luces con pantallas de LED", explica María José Silvestre, corredora ultraciclista, a Antena 3 Deportes.

"Tuviera más o menos desnivel eso no importaba. Salieron 1.407 metros (por vuelta)", recuerda María José Silvestre.

María José Silvestre no podía contar con ninguna ayuda, ella sola pedaleando en ese circuito de tierra en Bocairent (Valencia). De noche rodó a una temperatura mínima de 4º C y de día, a una máxima de 34º C. Completo 387 vueltas al recorrido para establecer un nuevo récord del mundo de gravel. El circuito de Bocairent fue preparado en el polígono industrial 'Els Olms' para llevar a cabo este récord, un trazado que fue homologado por la Asociación Mundial de Ultraciclismo (WUCA).

María José Silvestre añadió un nuevo récord a su palmares tras los éxitos logrados en las 24 horas de Bol d'Or Velo 2024 y Le Mans 2019.

