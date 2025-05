Bradley Wiggins y su adicción a la cocaína: "Mi hijo pensaba que me iba a encontrar muerto"

Bradley Wiggins, leyenda del ciclismo británico y ganador del Tour de Francia en 2012, ha revelado que sufrió una adicción a la cocaína durante varios años tras su retirada del deporte profesional. El exciclista, de 45 años, ganador de ocho medallas olímpicas -cinco de ellas de oro-, compartió su testimonio en una entrevista con The Observer, donde habló abiertamente de su lucha personal.

"Había veces que mi hijo pensaba que me iba a encontrar muerto por la mañana. Era un adicto funcional. La gente no se daba cuenta, pero estaba drogado la mayoría del tiempo durante muchos años", confesó Wiggins.

El excampeón del mundo de contrarreloj en 2014 y múltiple ganador de etapas en grandes vueltas como el Giro de Italia, la París-Niza y la Dauphiné Libéré, aseguró que lleva un año limpio y que ha recibido apoyo para dejar atrás su adicción.

Lance Armstrong se ofreció a ayudarle

Entre los gestos que más le marcaron está el de Lance Armstrong, exganador del Tour desposeído de sus títulos por dopaje, quien le ofreció ayuda: "Lance Armstrong se ofreció a pagar mi tratamiento", desveló.

"Me di cuenta de que tenía un gran problema y de que tenía que parar. Tengo suerte de estar aquí. Ya me odiaba lo suficiente y lo estaba amplificando. Era una forma de autolesionarme y de sabotearme a mí mismo. No era la persona que quería ser. Estaba haciendo mucho daño a gente cercana a mí", reconoció el británico.

Conducta destructiva desde su juventud

Wiggins también explicó que su adicción formaba parte de un patrón de conducta destructiva vinculado al dolor emocional que arrastraba desde su juventud: "No tengo punto medio. No me puedo beber un vaso de vino. Si me bebo un vaso de vino, compro drogas. Mi tendencia a las drogas era una forma de aliviar el dolor con el que vivía".

El exciclista ya había hablado anteriormente de episodios traumáticos de su vida, como la compleja relación con su padre o los supuestos abusos que sufrió por parte de un entrenador cuando tenía 13 años. Su testimonio se suma a los de otros deportistas de élite que han decidido visibilizar las dificultades psicológicas a las que se enfrentan tras abandonar la alta competición.

