Juan Ayuso abandona el Giro de Italia tras la picadura de una avispa: "No puedo ver con el ojo derecho"

El español Juan Ayuso (UAE) se ha retirado este jueves en la decimoctava etapa del Giro de Italia, 144 kilómetros entre las localidades de Morbegno y Cesano Maderno, tras sufrir la picadura de una avispa en la etapa de ayer. Ayuso, quien se presentó en la salida de Albania como uno de los favoritos junto al esloveno Primoz Roglic, deja la carrera afectado por las picaduras de avispas que sufrió este miércoles y que le provocaron una fuerte reacción alérgica en la cara. impidiéndole abrir el ojo derecho.

Ayuso perdió más de 45 minutos en las dos últimas etapas, y se encontraba en la general en el puesto 26 a 49 minutos de su compañero mexicano Isaac Del Toro.

"No puedo ver con el ojo derecho. El equipo me ha dicho que no saliera, pero he querido por lo menos probar para ayudar al equipo", explicaba este jueves el ciclista de Jávea.

Juan Ayuso (UAE) rodó este jueves con visibles molestias por las picaduras de avispas, en especial, una cerca de su ojo derecho que le dificultaba mucho la visión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com