Pidcock, tras ganar en Alpe D'Huez: "Quiero volver en el futuro para ganar el Tour de Francia"

Tom Pidcock tiene un sueño: ganar el Tour de Francia. El joven corredor británico, después de lograr su mayor victoria en el Alpe D'Huez, se ha mostrado muy ambicioso. Así lo ha admitido, no se conforma con un grandísimo triunfo y quiere seguir creciendo para poder algún día estar en el lugar de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar.

"Ya he ganado una etapa, he cumplido ese objetivo. Pero soy ambicioso. Este año estoy aquí para aprender. Si me comparo con ciclistas como Pogacar o Vingegaard, me doy cuenta de que todavía me falta experiencia, pero en el futuro quiero venir aquí con otros objetivos que el de ganar una etapa", comentó tras la 12ª etapa, haciendo referencia a los dos máximos favoritos a lucir el amarillo en París.

Y es que, a punto de cumplir los 23 años, Tom Pidcock es una de las mayores promesas del ciclismo en Gran Bretaña. Salido del ciclocross, igual que Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel, ya había logrado resultados destacados antes de su consagración hoy, en el mítico Alpe D'Huez.

Un proyecto de presente y futuro

El corredor del INEOS, con apenas 21 años, ya se llevó en 2021 la prestigiosa Flecha Brabanzona superando a Van Aert. Y los mismos protagonistas tuvo la Amstel Gold Race de ese año, cuando el belga superó al inglés en un final de 'fotofinish'.

"Aprendí a controlar la bicicleta en el barro"

Y en otras disciplinas, como en la MTB, ya sabe lo que es saborear un oro olímpico, el conseguido en Tokio 2020. Su experiencia en el "barro" y en condiciones diferentes ha ayudado al británico a tener un dominio absoluto de la bicicleta, como mostró hoy en los descensos.

"Crecí sobre una bicicleta, en el bosque, sobre el barro. Llegaba muy sucio a casa. Pero aprendí a controlar la bicicleta al límite, a bajar muy deprisa. Mis cualidades de bajador son naturales", comentó.

"Ha sido una experiencia increíble, subir el Alpe d'Huez, uno de los lugares más icónicos del ciclismo, ha sido un sueño para mí. Además he estado escapado con Froome, que era uno de mis ídolos", concluyó sobre un día que será difícil de olvidar para el joven Pidcock.