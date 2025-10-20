Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes

Amazon

Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en plataformas, aplicaciones y videojuegos: Alexa, Canva, Fortnite...

Varias páginas web, redes sociales y videojuegos experimentan serios problemas de conectividad por la caída de la nube de Amazon (AWS).

Amazon

AmazonEFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Una caída en la plataforma Amazon Web Services (AWS) está provocando fallos de conectividad en aplicaciones, páginas web o videojuegos a nivel mundial.

La mayor nube del mundo en cuanto a plataforma de infraestructuras está experimentando problemas durante este lunes, afectando también a un gran número de aplicaciones y plataformas como Amazon, Alexa, Canva o Duolingo, entre otras, principalmente en Estados Unidos. Desde AWS, aún continúan "investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios en la región US-EAST-1", la cual corresponde al norte de Virginia, en Estados Unidos.

Aseguran que "este problema podría estar afectando la creación de casos a través del Centro de soporte de AWS o la API de soporte".

De la misma forma, la compañía ha asegurado que en Europa, algunos servicios como los propios de Amazon, están operativos, mientras que otros presentan los mismos fallos de acceso que en Estados Unidos.

Fallos también en RRSS y videojuegos

Videojuegos como 'Clash Royale' o 'Fortnite' y redes sociales como 'Snapchat' también se han visto afectadas por la caída de nube de Amazon a nivel mundial.

"Estamos investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios de AWS. Proporcionaremos más información en los próximos minutos", han informado desde Amazon.

Es una noticia de última hora sobre la caída de la nube de Amazon y sus consecuencias. Prueba a refrescar la página para obtener información actualizada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Usar la IA como psicólogo?: "Yo le consulto mis problemas amorosos a Chat GPT"

Soledad por el Chat GPT

Publicidad

Tecnología

Amazon

Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en plataformas, aplicaciones y videojuegos: Alexa, Canva, Fortnite...

Los bulos sobre alimentación se disparan en redes sociales

De la piña para curar el cáncer al aceite de oliva tóxico, los bulos sobre alimentación se disparan en redes sociales

Robot humanoide

El robot diseñado para hacer tareas del hogar, elegido por la revista TIME como uno de los mejores inventos de 2025

Meta solo tiene operativas ocho de sus 47 herramientas de protección a menores, según un estudio
Meta

Meta solo tiene operativas ocho de sus 47 herramientas de protección a menores, según un estudio

Carla Lomar, primera cantantes española creada con IA
Inteligencia artificial

Carla Lomar, la primera cantante española hecha con inteligencia artificial

La Ribeira Sacra ha sido el escenario escogido para poner a prueba un proyecto piloto de uso de drones en carga en la vendimia
Viticultura

La Ribeira Sacra ha sido el escenario escogido para poner a prueba un proyecto piloto de uso de drones en carga en la vendimia

La dificultad para recolectar las uvas en la zona, en la que se practica la llamada "viticultura heroica" ha sido la clave para decidir realizar allí los primeros ensayos

Metafuturo
Metafuturo

Metafuturo desvela las consecuencias que tendrá la cuántica en el futuro de la tecnología

La sesión del foro de reflexión de Atresmedia se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El movimiento ciudadano 'Derechos al Futuro'

Nace 'Derechos al Futuro', un movimiento ciudadano que pone los derechos en el centro de la era digital

Aplicación de ChatGPT

Este es el primer trabajo que la Inteligencia Artificial sustituirá según Sam Altman, el creador de Chat GPT

Imagen de archivo de una persona mayor con fotografías

Vídeo: Tus fotografías pueden cobrar vida gracias a la Inteligencia Artificial

Publicidad