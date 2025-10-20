Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en plataformas, aplicaciones y videojuegos: Alexa, Canva, Fortnite...

Una caída en la plataforma Amazon Web Services (AWS) está provocando fallos de conectividad en aplicaciones, páginas web o videojuegos a nivel mundial.

La mayor nube del mundo en cuanto a plataforma de infraestructuras está experimentando problemas durante este lunes, afectando también a un gran número de aplicaciones y plataformas como Amazon, Alexa, Canva o Duolingo, entre otras, principalmente en Estados Unidos. Desde AWS, aún continúan "investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios en la región US-EAST-1", la cual corresponde al norte de Virginia, en Estados Unidos.

Aseguran que "este problema podría estar afectando la creación de casos a través del Centro de soporte de AWS o la API de soporte".

De la misma forma, la compañía ha asegurado que en Europa, algunos servicios como los propios de Amazon, están operativos, mientras que otros presentan los mismos fallos de acceso que en Estados Unidos.

Fallos también en RRSS y videojuegos

Videojuegos como 'Clash Royale' o 'Fortnite' y redes sociales como 'Snapchat' también se han visto afectadas por la caída de nube de Amazon a nivel mundial.

"Estamos investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios de AWS. Proporcionaremos más información en los próximos minutos", han informado desde Amazon.

Es una noticia de última hora sobre la caída de la nube de Amazon y sus consecuencias. Prueba a refrescar la página para obtener información actualizada.