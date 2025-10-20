Los documentos que apuntarían a la existencia de una 'caja B' en el PSOE: pagos sin declarar y anticipos sin justificar

¿Tenía el PSOE una 'caja B'? Es la pregunta que se lanza hoy el diario 'El Español' tras publicar imágenes de pagos a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, sin justificar que acreditarían su existencia en Ferraz.

La pregunta planea sobre la sede del Partido Socialista Obrero Español desde que salieron a la luz los últimos informes de la UCO. El diario citado publica una serie de liquidaciones y aseguran que a ellas todavía no ha tenido acceso la Guardia Civil. Se trata de pagos a Koldo y probarían, según 'El Español', la existencia de una 'caja B'.

Se trata de documentos que corresponden al periodo 2017 y 2018 y que reflejan 7.088 euros en anticipos y gastos sin justificar del PSOE a Koldo que luego no se declararon al Tribunal de Cuentas.

El Partido Socialista pagó 2.453 euros a Koldo, pero en el Tribunal de Cuentas declaró solo una transferencia de 1.463 euros, es decir, no incluyó los 1.000 euros en efectivo entregados a la mano derecha de Ábalos. 500 € + 500 €. Cabe recordar la afirmación de la UCO de que el PSOE daba "una o dos chistorras" al mes a Koldo por el cargo que ocupaba.

Pagos del PSOE a Koldo | Antena 3 Noticias

Otro ejemplo que publica 'El Español': un anticipo de 500 euros en efectivo que nunca apareció en las hojas de liquidación de gastos entregadas por el PSOE. No consta la justificación del gasto.

Anticipo de 500 euros | Antena 3 Noticias

También aparece otro bono de 881 euros para el exasesor del exministro de Transportes que tampoco figura en la contabilidad de Ferraz.

Pago a Koldo García | Antena 3 Noticias

"Esto es el principio de una 'caja B' que manejaba el PSOE"

El subdirector de 'El Español' y autor de las información, Jorge Calabrés, ha hablado en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3: "Ahora hay que ver por qué el PSOE no declara esos gastos y de dónde es el origen de ese dinero".

"Hay una hoja que viene sin fecha, es muy llamativa, y hemos podido descubrir que se corresponde a mayo de 2018 en la que el Partido Socialista declara esa hoja menos mil euros de anticipo y en efectivo que se entregó en un sobre a Koldo García, ¿por qué no se hizo esa declaración?", afirma Calabrés.

Añade que también hay esos anticipos para José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Esto es el principio de una 'caja B' que manejaba el PSOE porque al menos estos nueve documentos que no habíamos visto hasta ahora demuestran que no declaró todos sus gastos y que hacía anticipos en efectivo, en su sede en Ferraz y que luego no estaban reflejados en sus cuentas".

El periodista también destaca que, en muchas ocasiones, estas hojas de liquidación de anticipos tenía el campo de justificación de gasto en blanco. Se desconoce, por tanto, a qué iba destinado el pago de ese dinero en efectivo. "El PSOE ya entregó sus cuentas... y estos gastos no están declarados", dicta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.