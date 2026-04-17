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El equipo Kosner-Saltoki Home vuelve a la Titan Desert para rendir homenaje a August Pascual

Con Miguel Induráin a la cabeza, 47 corredores rendirán tributo al recientemente fallecido August Pascual, leyenda de la prueba con 20 participaciones.

August Pascual junto a Miguel Indur&aacute;in en su vig&eacute;sima Titan Desert en 2024

August Pascual junto a Miguel Induráin en su vigésima Titan Desert en 2024IG @mestre_artesa

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El espíritu de August Pascual volverá a recorrer el desierto. El equipo Kosner–Saltoki Home participará de nuevo en la Titan Desert con un objetivo que trasciende lo deportivo: rendir homenaje a quien fue su director y alma del proyecto en las ediciones de 2023 y 2024.

Fallecido en enero de 2026 a los 57 años, Pascual fue una figura irrepetible en el mundo del ciclismo y un enamorado absoluto de la Titan Desert. Hasta su muerte había completado 20 ediciones de esta exigente prueba, un hito que le valió el reconocimiento como Titan Legend Diamond, distinción reservada a quienes superan los 10.000 kilómetros pedaleados en el desierto y que actualmente solo poseen diez personas.

Y es que August dejó huella en cada iniciativa vinculada al ciclismo. Además de competir, ayudó a numerosos ciclistas amateurs en su preparación y promovió eventos de gran éxito como la Polar Gran Fondo La Mussara, una marcha cicloturista en Tarragona que llegó a reunir a 8.000 participantes.

El nacimiento de 'La 21'

Pocos días después de su fallecimiento, compañeros, técnicos y patrocinadores del equipo coincidieron en una idea: su legado debía volver al desierto. Y en cuestión de horas, todos quisieron sumarse y estar en 'La 21', la que habría sido la vigesimoprimera Titan Desert de Pascual.

Con el respaldo de Kosner y Saltoki Home, August construyó en 2023 y 2024 un equipo tan singular como inspirador. Su esencia: unir en una misma formación a empleados y clientes de las marcas patrocinadoras con ciclistas profesionales de primer nivel como Miguel y Pruden Induráin, Luis León Sánchez, Óscar Pereiro, Konny Looser, Vera Looser, Tessa Kortekaas o Sylvain Chavanel.

Esa mezcla poco común fue la seña de identidad del proyecto. En el palmarés figuran logros destacados como las victorias individuales de Tessa Kortekaas en 2023 y de Luis León Sánchez en 2024. Pero por encima de los resultados queda un legado de compañerismo y solidaridad.

El equipo también convirtió sus kilómetros en euros donados a la lucha contra la ELA, de la mano de Juan Carlos Unzué, otro de los referentes del proyecto.

Con Miguel Induráin a la cabeza

Así que la participación en la Titan Desert 2026 no es solo un homenaje a Pascual, sino a su proyecto más especial. Miguel Induráin, que disputará tres etapas, apadrinará a un grupo de 47 corredores -entre ellos su hermano Pruden- formado en su mayoría por trabajadores y clientes de Kosner y Saltoki Home. Todos tomarán la salida el 26 de abril en Boulmane Dades, en una prueba de seis etapas que encarna exactamente los valores que defendía August: compromiso, esfuerzo y pasión.

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