La dura confesión sobre la muerte de la ciclista Muriel Furrer, de 18 años: "Fue abandonada bajo el frío y la lluvia..."

El 27 de septiembre el ciclismo sufrió la trágica pérdida de la corredora Muriel Furrer, de 18 años, después de una misteriosa caída durante el Mundial de Zúrich (Suiza).

Murió por un traumatismo craneoencefálico severo

La joven ciclista helvética no pudo sobreponerse a las heridas sufridas y murió horas después de ingresar en el hospital debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Sin embargo, este doloroso fallecimiento ha estado bajo investigación desde que la joven promesa perdió la vida, ¿se puedo hacer algo más por ella? ¿por qué tardaron tanto en rescatarla?

90 minutos en el bosque, sola, sin auxilio y bajo el frío y la lluvia

Varios medios locales como 'Blick' y 'TeleZüri' informaron de que Furrer se cayó en un bosque al norte del lago de Zúrich y permaneció allí, tirada, herida y prácticamente abandonada a su suerte, durante mucho tiempo. En la prueba de ese día las condiciones meteorológicas eran muy duras para los participantes por la lluvia torrencial. La visibilidad no era la mejor pero la organización y la seguridad del evento quedaron claramente en entredicho al conocerse que la joven ciclista quedó gravemente herida entre la maleza, oculta a la vista de las motos y coches de apoyo.

Se estima que Furrer pudo estar cerca de 90 minutos sin recibir ningún tipo de asistencia médica a pesar de haber sufrido una dura caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Por eso, en las últimas horas un ciclista, el italiano Andrea Raccagni, se ha atrevido a publicar una dura reflexión en la que deja caer que la organización y los controles de seguridad de la prueba mundialista no fueron lo suficientemente rápidos como para auxiliar con premura a la participante. Raccagni también estuvo en los Mundiales y fue 13 en la contrarrreloj Sub-23.

La dura confesión del ciclista Andrea Raccagni

"Quería hacer un bonito post con algunas fotos de mi experiencia en el campeonato del mundo, pero desde el principio pensé que no estaba bien. Ahora ha pasado una semana, y (excepto algunos artículos) ya nadie habla de eso. Sólo hay una cosa segura ahora, un jinete como yo ha sido abandonado para morir solo durante más de una hora, bajo frío y lluvia, durante la carrera más importante del año. Tal vez este post no sea útil como me gustaría, pero al menos me dará la posibilidad de disculparme con Muriel y su familia. Porque como dije, esto también es mi culpa y culpa de todos los demás pilotos que nunca han hablado frente a problemas de seguridad claros".

Durante los días posteriores se produjeron homenajes y minutos de silencio por la ciclista fallecida. Furrer era una de las grandes promesas de Suiza y Europa, precisamente esta temporada ganó el bronce por equipos en el Campeonato de Europa de Mountain Bike.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com