Almudena 'Mude' Rodríguez, fundadora del equipo Fundación Biela: "Parece que cuando tienes cáncer te tienes que quedar en casa"

El deporte, en concreto, el ciclismo como herramienta para luchar contra el cáncer. Almudena 'Mude' Rodríguez, exatleta de élite, encontró en la bici la mejor terapia para el cáncer de ovarios que le diagnosticaron hace un tiempo.

Un cáncer de ovario le obligó a sacar fuerza de donde no la había. El deporte fue su motor para no sucumbir a esta cruel enfermedad. A 'Mude' Rodríguez no la paran.

"Fue un cáncer de ovarios, me dieron la baja de seis meses y al mes empecé a coger la bici", explica Almudena 'Mude' Rodríguez, ciclista de MTB, a Antena 3 Deportes.

Quería sentirse viva. No esconderse y pelear contra este terrible enfermedad.

"Parece que cuando te dicen que tienes cáncer te tienes que quedar en casa, con una manta sobre la cabeza", admite Almudena 'Mude' Rodríguez.

"A nivel psicológico es brutal"

Ella hizo todo lo contrario. Y experimentó una gran mejoría tanto física como mental gracias al MTB. Fue entonces cuando se decidió a crear la Fundación Biela para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer a través del ciclismo.

"A nivel psicológico es brutal", admite 'Mude' Rodríguez.

El pasado fin semana, Fundación Biela participó en La Leyenda de Tartessos by BH. Junto a 'Mude' estuvieron presentes otras ciclistas de nivel como Luisa Cuenco ‘Tungui’, Ana Belén Báñez, Ana Sánchez, Beatriz Gallego, Fabiola Muñoz, Rocío Martín y Míriam Benítez.

"No es tiempo de llorar, es el tiempo de coger la bici y decir: 'yo pudo con todo'", resume 'Mude' Rodríguez.