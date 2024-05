Carolina Marín, tras ganar el Princesa de Asturias de los Deportes: "Estaba entrenando, he parado y me he puesto a llorar"

Carolina Marín, una de las mejores deportistas de la historia de España, ha recibido este miércoles el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 y ha reconocido que "soñaba desde hace tiempo con este premio".

"No tengo palabras. Soñaba con este premio desde hace tiempo. Lo he hablado con mi madre alguna vez. Es una manera muy bonita de reconocer mi carrera deportiva por todo el trabajo, esfuerzo, dedicación y esos grandes objetivos y sueños que tenía. Estoy muy orgullosa y agradecida", admitió Carolina Marín.

La campeona olímpica en Río de Janeiro, triple campeona del mundo y siete de Europa ha explicado cómo se ha enterado de la noticia.

"Estaba entrenando, he parado y me he puesto a llorar. Agradezco a cada uno de los miembros de mi equipo porque sin ninguno de ellos sería posible lo que he conseguido. También a mi familia, porque, aunque están lejos, les siento cerca y por apoyarme en cada decisión. A mi madre y mi padre por darme la oportunidad de venir a Madrid con 14 años y cumplir el sueño de una niña que estaba un poco más loca que los demás", ha asegurado la jugadora onubense.

"En los Juegos Olímpicos pido la medalla de oro"

Carolina Marín subrayó que gracias a sus éxitos "ahora en España se habla de bádminton, algo que supone un orgullo muy grande".

"Agradezco a los patrocinadores por apoyarme en los momentos malos cuando han llegado las lesiones. Igual que siento orgullo y gratitud cuando te dicen palabras tan bonitas. Te tienes que sentir orgullosa porque quizás has hecho algo", señaló Carolina Marín.

"Al final este premio es un reconocimiento al esfuerzo, trabajo, dedicación y resiliencia porque seguimos estando por luchar una segunda medalla olímpica en París. Por eso ahora lo primero que pido es salud, que me respeta mi cuerpo y que me sigue dejando entrenar" , deseó la jugadora onubense.

"Quiero disfrutar de este camino hasta el 27 de julio que empiezo a competir. En los Juegos Olímpicos pido la medalla de oro, no pido otra cosa", añadió Carolina Marín sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

