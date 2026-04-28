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Carlos Garach compagina el deporte con su trabajo como militar: "El Ejército me da mucha flexibilidad para entrenar"

El andaluz tiene como objetivo ganar una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El nadador olímpico Carlos Garach

Carlos Garach, alistado en el Ejército y con el sueño de ganar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028 | Javier Alba | Paula Fernández

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Javier Alba
Publicado:

Tras los Juegos Olímpicos de París en 2024, Carlos Garach decidió dejar la natación. El estrés de la alta competición y la presión pudieron con él. "Toqué fondo", recuerda el nadador andaluz en una entrevista con Antena 3 Deportes. Pero tras una necesaria desconexión, ha vuelto a la competición. Con solo 21 años asegura que ha recuperado la ilusión, aunque realmente nunca la perdió: "el pensamiento de parar igual que vino se fue, siempre supe que volvería a nadar, lo que no sabía es cuando".

"Fuero momentos e instantes que igual que vinieron se fueron. Mi vida es la natación, la necesito para ser yo", reconoce Carlos Garach.

"La natación es mi vida, sin ella no sería lo que soy"

Carlos Garach, nadador y militar

El Ejército fue su vía de escape, una vocación que se ha convertido en su trabajo y en el principal impulso para volver a pelear con los mejores. Las facilidades que le dan las Fuerzas Armadas le permite entrenar prácticamente todo el día, salvo cuando es reclamado por sus superiores para desempeñar su labor como militar.

"Siempre que tengo un hueco, el Ejército me reclama por así decirlo, me da mucha flexibilidad para entrenar, que es lo que más se agradece. Valoran el sacrificio que tenemos y que nos permitan compaginar nuestra vida militar con la deportiva", explica Carlos Garach.

Un convenio con el Comité Olímpico Español le ha dado las armas necesarias para competir de nuevo, y como nos ha dicho en una entrevista exclusiva a Antena 3 Deportes, estar cerca de sus mejores marcas. "En muy poco tiempo he conseguido algo que no creía que fuera posible", señala el nadador español.

Carlos Garach compagina la natación con el Ejército

En la Copa del Mundo celebrada en Ibiza participó de nuevo en una prueba en aguas abiertas y "las sensaciones fueron las mejores", lo que le hace ser optimista de cara al futuro, hasta el punto de hablar sin ningún problema de su gran meta: "Mi mayor objetivo va a ser lograr una medalla olímpica. Es un objetivo ambicioso, que seguramente nunca conseguiré, pero es un objetivo que siempre voy a tener en la cabeza".

Y es que la natación es su vida y Garach está mentalmente más fuerte que nunca. Su cabeza ya se centra en la cita olímpica de dentro de dos años.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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