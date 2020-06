El Real Madrid, eliminado de la Liga Endesa: se queda fuera de las semifinales por primera vez en 12 años

El Real Madrid no podrá luchar por reeditar el título de Liga Endesa de las últimas dos temporadas tras no haber conseguido uno de los dos primeros puestos del grupo B y no acceder a las semifinales, a las que no faltaba desde hace doce años, desde 2008.

El Real Madrid-Casademont Zaragoza, último del grupo B, fue absolutamente intrascendente desde que el Valencia venció al Herbalife Gran Canaria y cerró la clasificación del grupo B con los locales como primeros de grupo y el San Pablo Burgos como segundo.

Doce años en 'semis'

Hacía doce años que el Madrid no faltaba a unas semifinales por el título de la Liga Endesa, desde 2008, pero el equipo de Pablo Laso no se ha encontrado en esta Fase Final excepcional como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Tras un primer cuarto exuberante ante el Granca, el Madrid no tuvo la regularidad, la intensidad ni la concentración necesaria para competir y para ser reconocido en su juego y en la calidad de su plantilla.

Solo el partido de Facundo Campazzo ante el Valencia se puede salvar de la mediocridad mostrada por el resto. Demasiado poco para un equipo campeón, que no pudo llegar ni a semifinales por primera vez en 12 años.

Barça-San Pablo Burgos y Valencia-Kirolbet Baskonia

Barça-San Pablo Burgos y Valencia-Kirolbet Baskonia serán las semifinales de la Fase Final de la Liga Endesa, una vez resuelto el grupo B en el que el Real Madrid ha quedado eliminado.

La victoria del San Pablo Burgos sobre el Morabanc Andorra dejó todo a expensas del choque en el Valencia y el Herbalife Gran Canaria. Con la victoria del equipo local, el Valencia es primero del grupo y el equipo burgalés, segundo.

El Barça, primero del grupo A se enfrentará con el San Pablo Burgos, segundo del grupo B y primera vez que accede a las semifinales por el título, el domingo a las 17.00 horas.

El Valencia, primero del grupo B y séptima presencia en semifinales en 9 años, se enfrentará con el kirolbet Baskonia, segundo del grupo A. el domingo a las 20.00 horas.

Ambos partidos tendrán lugar el domingo y los vencedores disputarán la gran final por el título el martes, 30 de junio a las 20.00 horas.