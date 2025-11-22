Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Rodney Rogers, la leyenda de la NBA que quedó paralítico en 2008 tras un grave accidente

Rogers, que jugó 12 temporadas en la NBA y dejó su impronta en Clippers y Suns, llevaba casi 20 años paralítico.

Rodney Rogers

Rodney RogersX: NBA

Rodney Rogers, exjugador de la NBA, falleció este pasado viernes a los 54 años por causas naturales. El exjugador nacido en Carolina del Norte se quedó paralítico en 2008 tras sufrir un grave accidente de motocross.

"La familia de la NBA lamenta profundamente el fallecimiento de Rodney Rogers. Rodney ganó el Premio al Sexto Hombre del Año jugando para los Phoenix Suns y fue un querido compañero de equipo durante sus 12 años de carrera en la NBA. Será recordado no solo por sus logros en la cancha, sino también por la extraordinaria resiliencia, valentía y generosidad que demostró a lo largo de su vida, cualidades que inspiraron a tantos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la esposa de Rodney, Faye, y a su familia", comunicó la NBA este sábado.

"Los últimos 17 años han sido desafiantes..."

"Los últimos 17 años han sido desafiantes y profundamente bendecidos... En cada momento, Rodney se mantuvo como una luz: positivo, motivado y lleno de la fuerza serena que inspiraba a todos a su alrededor", decía parte del comunicado de su esposa Faye y su familia.

Rogers, antes de desembarcar en la NBA, fue una auténtica leyenda de la universidad Wake Forest: "Se le puede comparar con los mejores que nuestra liga ha visto jamás. Es fácil destacar su extraordinario talento, pero lo que más llamó la atención de quienes lo conocieron fue su excepcionalidad como ser humano. Amaba a sus compañeros, a su familia, a Wake Forest y amaba el baloncesto. Le encantaba jugar para Wake Forest", ha reconocido su exentrenador Dave Odom. La universidad retiró su dorsal 54 en 1996.

Mejor Sexto Hombre de la NBA

Fue tres años antes cuando debutó en la NBA con los Nuggets, y después recaló en Clippers, Suns, Celtics, Nets, Hornets y Sixers. En total jugó 12 temporadas en la mejor liga del mundo y promedió grandes números: 10,9 puntos y 4,5 rebotes por partido. Además, en 1999-2000 ganó el Mejor Sexto Hombre de la NBA.

