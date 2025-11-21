Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un equipo de futbolistas afganas logra participar en un torneo internacional en Marruecos

El equipo Afghan Women United logró jugar un partido en Berrechid (Marruecos), el primero tras la vuelta de los talibanes a Afganistán en agosto de 2021.

Infantino, con las futbolistas del Afghan Women United

Un equipo de futbolistas afganas logra participar en un torneo internacional en Marruecos | Vanessa Blasco

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La vida no es fácil para las mujeres en Afganistán. El regreso de los talibanes a aquel país el 15 de agosto de 2021 les privó de todos sus derechos y las invisibilizó de forma brutal, un retroceso en todas las esferas de la vida, también en el deporte. El fútbol no se ha salvado del yugo talibán y las afganas que deciden jugar al fútbol deben afrontar un auténtico infierno y se ven obligadas a salir del país.

"Me quise morir", reconoce la futbolista Manoozh Noori al recordar el momento en el que los talibanes recuperaron el poder. Ahora, cuatro años después el equipo Mujeres Afganas Unidas ha logrado participar en un torneo internacional de la FIFA en Marruecos, aunque para cumplir con su sueño hayan tenido que exiliarse de su país.

"Fueron desafíos y dificultades que no quiero recordar... Fueron muy amargos ", explica Fatima Haidari, jugadora del Afghan Women United.

"Ahora me siento libre, cumplo mi sueño y represento a muchas niñas afganas", asegura Fatima Haidari.

"Han aceptado el reto con entusiasmo y lo han defendido muy bien"

La entrenador del Afghan Women United, Pauline Hamill, subraya que las jugadoras "han aceptado el reto con entusiasmo y lo han defendido muy bien".

El deporte femenino está prohibido en Afganistán desde que el Gobierno talibán tomó el poder en 2021, lo que ha llevado a las jugadoras a huir del país por temor a la persecución.

Antes de que los talibanes tomaran el poder, Afganistán tenía 25 jugadoras contratadas, la mayoría de las cuales viven ahora en Australia.

La selección nacional femenina jugó por última vez un partido internacional en 2021, en el que perdieron por 5-0 ante Qatar, pero la FIFA aprobó la creación de un equipo femenino afgano de refugiadas, con Pauline Hamill de entrenadora.

