Caleb Wood, tras los pasos de su padre David Wood: "Siempre me dicen que mi padre era increíble"

El joven Caleb Wood se abre camino en el mundo del baloncesto mientras convive con el peso de un apellido histórico y la unión de su padre con Donald Trump.

Caleb Wood, hijo de David Wood

El hijo de David Wood, exjugador de basket, habla sobre su carrera en España y el parecido con su padre | Sandra Cavia | Leandro Iglesias | José Alcolea

Paula Fernández
Publicado:

El apellido Wood vuelve a resonar en el baloncesto español, esta vez de la mano de Caleb Wood, hijo del exjugador del Barcelona David Wood, uno de los interiores más recordados de la década de los 90. Con 30 años y dos temporadas ya en España, Caleb se ha convertido en una de las figuras más importantes del baloncesto español, ahora en el Coto Lucena de primera nacional.

El joven Wood reconoce que, aunque es más tímido que su padre, su parecido físico hace que muchos le identifiquen rápidamente desde la grada.

"Me parezco a él y me reconocen. Es genial ver a personas que eran fans de él hace 20 años.Son muy majos, siempre me dicen que mi padre era increíble", explicaba el jugador de baloncesto entre risas a las cámaras de Atresmedia. Su padre fue uno de los que asaltaron el Capitolio apoyando a Donald Trump: "Mi padre apoya a Trump, pero a mí no me interesa nada la política".

El legado de un 'Gladiador'

David Wood, apodado 'el gladiador' por su intensidad y carácter en la pista, sigue a su hijo en todos los partidos y le ayuda a mejorar. "Él jugaba muy fuerte, creo que así se ganó el apodo de 'gladiador'", indica Caleb Wood.

"Es muy fan mío y me dice en qué puedo mejorar", indica Caleb Wood. En su papel como jugador de baloncesto destaca que su padre era "más alto que él" y siempre lo ha visto como su "superhéroe". Aunque deja claro que ahora gana a su padre en el terreno de juego.

