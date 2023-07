Dennis Rodman se tatúa la cara de su novia en la mejilla

El ex jugador de baloncesto y cinco veces campeón de la NBA, Dennis Rodman, vuelve a ser noticia por otra nueva excentricidad. Esta vez ha sido por un tatuaje, pero no uno cualquiera, sino uno en la mejilla. Y además, uno del rostro de su actual novia Yella Yella. El ex ala pivote de 62 años se ha inspirado en el ex boxeador Mike Tyson, que también luce un tatuaje en su cara.

'El Gusano', como se apoda a Rodman, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra todo el proceso de realización de su nuevo tatuaje. Una vez aparece el resultado final, se puede ver cómo se lo enseña a Yella Yella y cómo reacciona ella: "Oh, mi Dios. Realmente soy yo. ¿Quién es esa chica?".

Vida sentimental de Dennis Rodman

Sus antiguas parejas han sido también mediáticas, como la cantante Madonna, a quien Rodman acusó de haberle ofrecido 20 millones de dólares para que la dejara embarazada. En 1998 se casó en Las Vegas con la actriz Carmen Electra, aunque el 'feliz' enlace duró solo unos días. Su última esposa fue Michelle Moyer, con quien tuvo dos hijos y de quien se separó en 2012 con denuncias de violencia doméstica de por medio.

Dennis Rodman, en los San Fermines

Dennis Rodman se ha ganado con sudor y lágrimas el ser uno de los grandes personajes de la NBA. Y no solo por lo que aportó siendo uno de los mejores defensores y reboteadores de la historia del baloncesto -ganando cinco anillos- sino por lo que hace fuera de la cancha. Fiestas, peleas, líos amorosos con famosas, el día que le encontraron dormido con una pistola en el parking del pabellón de los Pistons, sus tatuajes, sus peinados...

Durante esta convulsa época, el exjugador de los Bulls participó en el primer encierro de los San Fermín hace 19 años. Llevaba gorra negra, gafas de sol y el clásico pañuelo rojo al cuello, sobresaliendo por encima del resto, que pronto reconocieron al jugador de la NBA.