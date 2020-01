La emotiva despedida de LeBron James a Kobe Bryant: "Cada vez que intento escribir empiezo a llorar..."

LeBron James, la gran estrella de la NBA actual, ha sido uno de los deportistas más devastados por la muerte de Kobe Bryant junto a su hija Gianna María y otras siete personas en accidente de helicóptero.

La imagen de LeBron al bajar del avión que transportaba a los Lakers, completamente destrozado, ha dado la vuelta al mundo. Y es que aunque fueron rivales durante la mayor parte de sus carreras, los dos eran grandes amigos.

El fin de semana, justo antes del fatídico accidente, James había superado a Kobe como tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido contra los Sixers de Philadelphia. Según publica Shams Charania, de 'The Athletic', ambos hablaron por teléfono tras ese partido.

Esta ha sido la primera manifestación en redes sociales de LeBron James tras la tragedia:

"No estoy preparado, pero allá voy. Estoy sentado intentando escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento empiezo a llorar de nuevo sólo pensando en ti, en la sobrina Gigi y en la amistad, vínculo y hermandad que tuvimos. Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para volver a Los Ángeles. No pensé ni un poco en que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado! Te quiero, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros, especialmente para los Lakers y es mi responsabilidad poner esto sobre mi espalda y seguir. Por favor, dame fuerza desde el cielo y cuídame. Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo. Hasta que nos encontremos de nuevo, mi hermano".

El Lakers-Clippers se aplaza

El duelo que se vive en Los Ángeles tras la muerte de Kobe Bryant generó que los Lakers, su exequipo, solicitase a la NBA y a sus vecinos de los Clippers que el partido que debían disputar este martes en el Staples Center fuese aplazado, deseo que les ha sido concedido.

Aunque la NBA no es partidaria de hacer ningún tipo de aplazamiento y suspensión a no ser por causas mayores de tipo de seguridad para los jugadores y los aficionados, las discusiones que mantuvieron este lunes durante varias horas las tres partes implicadas permitieron que se llegase al acuerdo final.

"La decisión se tomó por respeto a la organización de los Lakers, que lamenta profundamente la trágica pérdida de la leyenda de los Lakers Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero el domingo", destaca la NBA en un comunicado.