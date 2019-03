Fran Vázquez se convierte en el máximo taponador de la historia de la ACB

El pívot del Unicaja de Málaga Fran Vázquez se ha convertido en el máximo taponador de la historia de la Liga Endesa tras alcanzar hoy los 672 y superar al hasta hoy líder en este apartado, Fernando Romay.

Para romper una marca que llevaba vigente 26 años, Vázquez ha necesitado participar en 531 partidos, con un promedio de 1,26 por encuentro. El jugador gallego batió el récord en el tercer cuarto del partido que enfrentó a su equipo y al MoraBanc Andorra, en una acción sobre Shawn Jones tras la cual se detuvo el partido en el Pabellón Martín Carpena unos instantes para que recibiese una ovación y fuese felicitado por sus compañeros y los rivales.

"Cuando puse el tapón -recordó- salí al contraataque, pero he visto que todos se paraban y no sabía qué pasaba. Agradezco en este caso a la ACB por tener ese detalle de poder parar el partido y tener esta celebración, así como ha sido". Fran Vázquez aseguró que lo conseguido supone para él un orgullo: "Siempre lo he dicho, cuando vas superando a gente mítica, gente que ha hecho historia en el baloncesto español es un orgullo y algo muy grande".

El jugador de Chantada, que no tenía pensado celebrarlo de manera especial y solo pensaba en guardar la camiseta e intentar conseguir el balón del partido como recuerdo, ha reconocido que como Fernando Romay también es gallego, el récord logrado le gusta aún más.