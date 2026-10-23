Trump acusa a LeBron James de no respetar el himno de Estados Unidos: "¡Vergüenza total!"

LeBron James ha respondido con ironía a las duras críticas de Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos le acusara de faltar al respeto al himno nacional durante un partido de la NBA. El jugador de los Philadelphia 76ers, que mantiene desde hace años una relación de enfrentamientos públicos con el mandatario republicano, evitó entrar en una nueva polémica y se limitó a pronunciar una frase entre sonrisas.

"Un día con pocas noticias en la oficina", respondió LeBron cuando fue preguntado por los periodistas en el vestuario, una expresión que repitió hasta en dos ocasiones.

La reacción del jugador llegó después de protagonizar con los Sixers una espectacular remontada de 29 puntos frente a los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, buena parte de la atención mediática se centró en las declaraciones de Trump, que había arremetido contra el jugador por su comportamiento durante la interpretación del himno estadounidense antes del partido disputado el martes en Nueva York.

Trump exige disculpas a LeBron James

La polémica comenzó después de que se difundieran unas imágenes en las que LeBron James aparecía realizando movimientos de lanzamiento a canasta, sin balón, y ensayando su golpe de golf mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos.

"¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos"

Donald Trump compartió el vídeo en sus redes sociales acompañado de un mensaje especialmente crítico con la actitud del jugador, al que acusó de despreciar los símbolos nacionales.

"¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!", escribió el presidente estadounidense.

Trump fue más allá y exigió al baloncestista que pidiera perdón por su comportamiento, vinculando sus críticas al respeto hacia los militares estadounidenses fallecidos: "¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!", añadió.

LeBron evita la polémica tras una remontada histórica

LeBron James prefirió no responder directamente a las acusaciones del presidente. Tras la victoria de Philadelphia ante Cleveland, los periodistas le preguntaron por las palabras de Trump y el jugador reaccionó con una sonrisa, restando importancia al episodio.

"Un día con pocas noticias en la oficina", contestó, antes de repetir la misma expresión.

Su respuesta contrasta con la dureza del mensaje publicado por el mandatario y refleja la decisión del jugador de no alimentar, al menos por ahora, un nuevo enfrentamiento público.

La polémica llega después de una destacada actuación colectiva de los 76ers, que consiguieron remontar una desventaja de 29 puntos frente a los Cavaliers, aunque la reacción de LeBron a Trump terminó acaparando parte del protagonismo posterior al encuentro.

Una rivalidad que viene de lejos

Los enfrentamientos entre Donald Trump y LeBron James no son nuevos. Ambos han protagonizado diferentes polémicas públicas desde el primer mandato del presidente estadounidense, especialmente por sus diferencias sobre cuestiones políticas y sociales.

Uno de los episodios más conocidos se produjo en septiembre de 2017, cuando Trump retiró la invitación a los Golden State Warriors para visitar la Casa Blanca después de que Stephen Curry, uno de los jugadores más destacados del equipo, expresara su rechazo a acudir al encuentro institucional.

"¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!"

LeBron salió entonces en defensa de Curry y criticó abiertamente al presidente en sus redes sociales: "¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!", escribió el entonces jugador de los Cleveland Cavaliers.

Desde entonces, el baloncestista ha mantenido una postura crítica hacia Trump y ha respaldado públicamente a candidatos que se han enfrentado al republicano en diferentes elecciones presidenciales.

Por su parte, el mandatario ha atacado en numerosas ocasiones al jugador, llegando a cuestionar su inteligencia y a acusarlo de racismo. También ha aprovechado algunos de sus mensajes para expresar su preferencia por Michael Jordan en el debate sobre quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia.