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Muere a los 17 años Anna Mellano, gran promesa del baloncesto italiano

La joven jugadora, internacional con Italia en categorías inferiores, falleció tras luchar contra una leucemia diagnosticada en 2024.

La jugadora italiana de baloncesto Anna Mellano

La jugadora italiana de baloncesto Anna Mellano IG @federbasket

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El baloncesto italiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Anna Mellano a los 17 años, una de las jóvenes promesas de este deporte en Italia. La jugadora, que había llegado a representar a su país en las selecciones sub-15 y sub-16, ha muerto a consecuencia de una leucemia que le fue diagnosticada en 2024.

La Federación Italiana de Baloncesto (FIP) ha confirmado la triste noticia mediante un emotivo comunicado en el que ha recordado el talento, la determinación y la fortaleza de la joven deportista.

"Adiós, dulce y joven Azzurra", comienza el mensaje de despedida de la Federación. "Anna Mellano ha fallecido a los 17 años. Se la ha llevado una enfermedad cruel, contra la cual luchó con la misma determinación que siempre mostró en la cancha de baloncesto", señala el comunicado.

Una prometedora carrera truncada por la enfermedad

Anna Mellano comenzó su trayectoria deportiva en el Basket Venaria, club italiano en el que se formó y donde pronto destacó por sus cualidades sobre la cancha. Su talento le permitió dar el salto a las categorías inferiores de la selección italiana, llegando a vestir la camiseta nacional con los equipos sub-15 y sub-16.

Uno de los momentos más destacados de su corta carrera fue su participación en el Torneo de la Amistad de 2024, celebrado en Varese, donde consiguió la medalla de bronce con Italia. Sin embargo, ese mismo año recibió el diagnóstico de leucemia, una enfermedad contra la que luchó durante los dos últimos años.

La Federación Italiana ha destacado que Anna "enfrentó la enfermedad con la misma determinación que puso en el campo, dejando un recuerdo imborrable en quienes tuvieron la suerte de conocerla".

"Deja un vacío irreparable"

El presidente de la Federación Italiana de Baloncesto, Giovanni Petrucci, también ha querido despedirse de la joven jugadora y trasladar su apoyo a las personas más cercanas a ella.

"Para Anna, quien deja un vacío irreparable en los corazones de sus compañeras, entrenadores y aficionados, va el abrazo cariñoso de toda la comunidad del baloncesto italiano", expresó Petrucci.

La Federación ha querido además "trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia y compañeros de equipo".

Y es que la noticia ha provocado numerosas muestras de cariño entre clubes, deportistas y representantes del baloncesto italiano, que recuerdan a Mellano como una joven con un enorme futuro por delante.

El dolor de su familia y de Venaria Reale

La muerte de Anna ha causado una profunda conmoción en Venaria Reale, la localidad italiana en la que creció y desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva. Sus padres, Danilo y Marta, y sus hermanos han recibido numerosos mensajes de condolencia de entidades deportivas y personas vinculadas al baloncesto.

El alcalde de Venaria Reale, Fabio Giulivi, también ha dedicado unas palabras a la memoria de la joven. "Me quedo sin aliento", reconoció al conocer la noticia, "por esta noticia que nos deja conmocionados".

El alcalde recordó a Anna como una chica "de nuestra ciudad, con tantos sueños y una gran pasión": "Pienso en sus padres, personas maravillosas, y en el dolor que ninguno de ellos debería tener que soportar", lamentó.

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