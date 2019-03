España, campeona del Eurobasket tras barrer a Lituania

Llegó el día señalado, la gran final del Eurobasket. La selección española de baloncesto buscaba proclamarse campeona de Europa por tercera vez en su historia, algo que al principio del campeonato se antojaba casi imposible.

Lituania estaba delante. Las dos finalistas se habían cargado a las dos favoritas de este torneo: Serbia y Francia. Sonaron los himnos, los nervios estaban a flor de piel. El balón en el aire y la final se puso en marcha.

España tuvo un inicio inmejorable, con un parcial de 8-2 de inicio que obligó a Lituania a pedir tiempo muerto. Aportaron todos en este inicio: Mirotic, Llull, Rudy y, por supuesto, Pau Gasol.

Inicio apoteósico

El ‘4’ tuvo un gran inicio de partido, con ocho puntos en el primer cuarto, anotando los mismos que la selección lituana en el mismo periodo de tiempo. El cuarto acabó 19-8 con un taponazo de Claver a Valanciunas. Ventaja de 11 para la Selección, un gran inicio en ataque y en defensa.

Los primeros diez minutos permitían soñar, nos elevaban a los altares del baloncesto. Quedaban 30 minutos de sufrimiento, de lucha, de entrega, de valientes. En cualquier momento la situación se podía revertir y eso lo sabían los nuestros, que no iban a parar de pisar el acelerador.

El segundo cuarto siguió la tónica del primero, con grandes defensas de España y ataques muy fluidos, en los que anotaban todos, con un Mirotic especialmente acertado. Cuando quedaban cuatro minutos para el final del cuarto, Pau escribió un artículo en la historia del baloncesto europeo.

Pau Gasol hizo historia

El de Sant Boi superó a Nikos Galis como tercer máximo anotador en la historia del Eurobasket, teniendo por delante únicamente a otras dos leyendas del baloncesto actual: Dirk Nowitzki y Tony Parker.

La ventaja llegó a ser de 16 puntos, la situación la tenía controlada España, por lo menos el reloj se movía a favor de los nuestros, pero dos triples de Seibutis consecutivos cortaron la diferencia a ocho puntos.

España tenía que mantener la barrera psicológica de los 10 puntos, la que da seguridad, la que obliga al otro a remar con mucha fuerza. Desgraciadamente, un triplazo de Maciulis sobre la bocina dejó la renta a ocho puntos de nuevo cuando España se había ido de once.

Susto de Rudy

Tocaba seguir remando, nadie dijo que fuese fácil, menos en una final, menos a las puertas de la historia. Los más destacados en España fueron los dos jugadores de los Bulls, tanto Pau como Mirotic hicieron una gran primera parte en la que sobresalió el grupo.

Arrancó el tercer cuarto con los mismos cinco jugadores que habían iniciado el partido y todos los partidos del torneo: Ribas-Llull-Rudy-Pau-Mirotic. La lucha se preveía intensa, con altibajos, pero con el objetivo de mantener esa renta como oro en paño.

Así fue durante todo el cuarto, pero hubo un momento de tensión. Rudy no vio un bloqueo duro de Jankunas y se fue a los vestuarios sin poderse apenas mover. Ya venía tocado de la espalda durante todo el torneo y parece que este golpe le acabó de rematar.

La diferencia seguía

Sin embargo, España siguió apretando y apretando hasta colocarse 18 puntos arriba en el marcador. Aparecieron Claver, Pau Ribas, Felipe y el Chacho, la Selección no era sólo Pau, muchos querían aportar su granito de arena.

Lituania no tenía respuestas y le quedaban 10 minutos para remontar, lo que sería una machada en toda regla. El arranque de último cuarto no fue el mejor de España, pero Lituania se mantenía a 15 puntos, distancia segura, pero no había que confiarse, tenía que anotar cuanto antes.

Le costaba mucho a España, que se escudó en Pau para volver a encontrar los puntos necesarios. Lituania no bajó la renta de los 10 puntos, pero siempre estaba ahí, plantando guerra en cada rebote, en cada defensa y en cada emparejamiento.

¡España, campeona de Europa!

Pero el ímpetu de España por ganar pudo con la intentona lituana. Un tapón de Pau hizo que los lituanos claudicasen ante los campeones, unos campeones que habían pasado ante todo tipo de dificultades. La fase de grupos fue durísima, con dos derrotas que dolieron en el alma, pero el equipo se rehizo ante la adversidad y ganó cuando tenía que ganar.

La bocina final sonó y los jugadores empezaron a celebrarlo junto a todo un país, que volvió a disfrutar con el BA-LON-CES-TO, como dijo Pepu Hernández tras ganar el Mundial de 2006.