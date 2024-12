Anna Sedokova, expareja de Janis Timma, reacciona entre lágrimas a la muerte del exjugador: "Tengo que salvar a mi hijo de esta información"

La trágica muerte de Janis Timma, exjugador del Baskonia y Obradoiro, ha conmocionado al mundo del baloncesto y acapara informaciones y titulares en Rusia, país en el que residía actualmente y donde se ha encontrado su cuerpo sin vida. El internacional letón jugó la temporada pasada en el Obradoiro, antes de dejar el equipo gallego y mudarse a Moscú.

En las últimas semanas Janis Timma se encontraba tratando de reconducir su relación con la actriz y cantante ucraniana Anna Sedokova, algo que no logró ya que su separación se produjo hace solo unos días, el pasado 9 de diciembre. Una semana después se ha hallado el cuerpo sin vida de Janis Timma en la entrada de un edificio de cinco plantas de Moscú, por lo que se baraja que se precipitara al vacío desde dicho inmueble de la capital rusa.

Anna Sedokova, expareja de Janis Timma, ha reaccionado a la terrible noticia a través de una storie en su cuenta de Instagram, en la que entre lágrimas pide mantener a su hijo ajeno a la muerte de Janis.

"Toda mi vida me he estado preguntando cómo la gente que tiene algo como esto todavía puede publicar historias. Ahora os lo suplico fuertemente. Tengo un niño pequeño, no necesita saber nada de esto", asegura Anna Sedokova a lágrima viva.

"Sólo tengo que salvar a mi hijo de esta información. Si puedes, por favor guárdalo para ti", pide la cantante y actriz ucraniana a sus seguidores.

Además, Anna Sedokova habla sobre su complicada relación con Janis Timma: "No te puedes imaginar la clase de infierno que he estado viviendo durante los últimos años".

